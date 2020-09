Les municipalités canadiennes s'associent à Opération Gareautrain pour sensibiliser à la sécurité ferroviaire

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés dans des collisions aux passages à niveau. En effet, il y a eu 174 incidents de ce type au Canada en 2019, qui ont tué 28 personnes et en ont blessé gravement 29 autres. Malheureusement, presque toutes ces tragédies sont évitables.

Aujourd’hui, dans le cadre de la Semaine de la sécurité ferroviaire (du 21 au 27 septembre 2020), Opération Gareautrain Canada a le plaisir d’annoncer que 125 décalques de sécurité ferroviaire sont dévoilés dans 30 collectivités du pays, dans le cadre du Programme de sécurité communautaire Regarder. Écouter. Vivre. d’OG.

Grâce à ce programme, OG collabore avec les municipalités pour déterminer les endroits où des décalques de sécurité jaune et noir peuvent être installés près des passages à niveau. Chaque décalque présente la silhouette noire d’un train, ainsi que les mots « Regarder. Écouter. Vivre », l’important message d’OG sur la sécurité ferroviaire. L’objectif de ces décalques est simple : prévenir les incidents tragiques aux passages à niveau en sensibilisant les piétons, les cyclistes et les conducteurs à l’importance d’être particulièrement vigilants à proximité des passages à niveau.

« Les incidents aux passages à niveau sont malheureusement fréquents dans tout le pays, et chacun d’entre eux touche la famille et les amis de la victime, de même que les employés des chemins de fer, les premiers répondants et plus largement les communautés, a déclaré Sarah Mayes, directrice nationale d’Opération Gareautrain Canada. Ce programme vise à sensibiliser le public aux dangers qui entourent les passages à niveau, ce qui, espérons-le, permettra de sauver des vies. Nous voulons que les gens ralentissent, regardent dans les deux directions, écoutent pour vérifier si des trains approchent et obéissent à tous les panneaux et signaux d’avertissement ferroviaires. »

Vancouver, en Colombie-Britannique, et London, en Ontario, ont été les premières villes canadiennes à adhérer au Programme de sécurité communautaire en 2018; elles ont été rapidement imitées par sept autres municipalités en 2019. OG est ravie qu’une trentaine d’autres municipalités – de Chilliwack à Fredericton Junction, en passant par Saskatoon et Kingston – aient maintenant adhéré au programme en installant des décalques dans leurs communautés.

« La sécurité ferroviaire est une responsabilité partagée, et nous sommes heureux que tant de collectivités l’aient reconnu et aient choisi de s’associer à nous dans le cadre du Programme de sécurité communautaire, a déclaré Mme Mayes. Nous espérons poursuivre sur cette lancée et travailler avec encore plus de municipalités pour diffuser le message de sécurité ferroviaire et sauver des vies. »

Les municipalités peuvent obtenir plus d’informations sur le Programme de sécurité communautaire en visitant le site Web d’OG. L’organisme a également récemment dévoilé une boîte à outils gratuite que les collectivités peuvent utiliser pour promouvoir la sécurité ferroviaire auprès de leurs résidents; celle-ci est disponible au operationgareautrain.ca.

À propos d’Opération Gareautrain Canada

Opération Gareautrain Canada est un programme public national de sécurité ferroviaire parrainé par Transports Canada, l’Association des chemins de fer du Canada et ses membres, notamment le CN, le CP, VIA Rail, Metrolinx, exo, West Coast Express et Genesee & Wyoming. Grâce à son réseau national d’Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire, à des partenariats avec des conseils de sécurité, la police, l’industrie du transport routier et des groupes communautaires, et à des outils innovants tels que son programme en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre, Opération Gareautrain Canada s’efforce de sauver des vies en sensibilisant les Canadiens aux dangers des passages à niveau et des intrusions sur la propriété ferroviaire. Les Canadiens peuvent connaître les dernières nouvelles en matière de sécurité ferroviaire en visitant le site operationgareautrain.ca.