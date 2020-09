Mitsubishi Power y Entergy Colaborarán y Ayudarán a Descarbonizar los Servicios Públicos en Cuatro Estados

LAKE MARY, Florida y NUEVA ORLEANS--(BUSINESS WIRE)--Mitsubishi Power, líder mundial en generación de energía y almacenamiento de energía, y Entergy Corporation (NYSE: ETR), una compañía de energía integrada dedicada principalmente a la producción de energía eléctrica y a las operaciones de distribución minorista, firmaron un acuerdo de desarrollo conjunto en el que colaborarán para ofrecer proyectos de descarbonización a las empresas de servicios públicos de Entergy en Arkansas, Louisiana, incluida la jurisdicción separada de Nueva Orleans, Mississippi y Texas. La relación fomentará la colaboración en el desarrollo de proyectos y soluciones tecnológicas para permitir que Entergy cree un futuro más limpio y sostenible para las partes interesadas al limitar las emisiones de carbono de la generación de energía eléctrica.

Entergy se ha comprometido con Mitsubishi Power, debido a la capacidad demostrada de la compañía para proporcionar soluciones totales innovadoras que aprovechan múltiples tecnologías para alcanzar los objetivos de descarbonización. Mitsubishi Power es un pionero en soluciones de almacenamiento a corto y largo plazo con turbinas de gas que utilizan hidrógeno. También proporciona los primeros y únicos paquetes estándar de hidrógeno ecológico integrado del mundo. Los paquetes Hydaptive™ y Hystore™ optimizan la integración entre energías renovables, almacenamiento de energía y centrales eléctricas con turbinas de gas que utilizan hidrógeno, que funcionan todos juntos para crear e incorporar hidrógeno ecológico: una clave para alcanzar las emisiones sin carbono.

Juntas, Entergy y Mitsubishi Power se centrarán en

desarrollar instalaciones de ciclo combinado de turbinas de gas que utilizan hidrógeno

desarrollar instalaciones de producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno ecológico

crear instalaciones de electrólisis de suministro nuclear con almacenamiento de energía

desarrollar sistemas de almacenamiento de baterías a escala de servicios públicos

permitir el crecimiento económico a través de asociaciones con los clientes de servicios públicos de Entergy

Entergy ha liderado la industria de generación de energía en la reducción voluntaria de las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2001, fue la primera empresa eléctrica de los EE. UU. que se comprometió a limitar las emisiones de dióxido de carbono, un objetivo que se mejoró y se amplió hasta 2020. Mientras opera una de las flotas de generación de energía a gran escala más limpias del país, Entergy anunció en marzo de 2019 que abordaría aún más el riesgo climático al reducir su tasa de emisión de carbono a la mitad de los niveles del año 2000 para 2030.

Paul Hinnenkamp, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Entergy, señaló: “Durante dos décadas, la sostenibilidad ha sido una prioridad para Entergy. Nos hemos comprometido a llevar a cabo nuestro negocio de una manera ambiental, social y económicamente sostenible que beneficiará a todas nuestras partes interesadas. Las nuevas tecnologías y las soluciones innovadoras a los desafíos planteados por el cambio climático nos presentan oportunidades para disminuir significativamente las emisiones de carbono de nuestra cartera de generación mientras mantenemos tarifas bajas. Nos complace dar la bienvenida a Mitsubishi Power como socio colaborador en el desarrollo de estrategias para integrar estas nuevas tecnologías y soluciones que nos ayudan a lograr nuestros compromisos medioambientales y con los clientes”.

Este año, Mitsubishi Power anunció tecnologías que representan años de desarrollo para permitir la transición a una red baja en carbono y luego libre de carbono. La empresa anunció la venta de sus primeras turbinas de gas de clase avanzada que utilizan hidrógeno en marzo para la Central eléctrica Intermountain, que planea hacer la transición de carbón a una mezcla de 30 por ciento de hidrógeno con gas natural para 2025, que aumentará a combustible de hidrógeno 100 por ciento ecológico para 2045. El mes pasado, la empresa anunció un proyecto de almacenamiento de batería de iones de litio de 200 megavatios en Texas, el más grande hasta la fecha. Este mes Mitsubishi Power anunció los primeros paquetes estándar de hidrógeno ecológico del mundo para el equilibrio de energía y el almacenamiento de energía.

Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas, manifestó: “En los últimos años, hemos apoyado a Entergy en tres grandes proyectos de energía que la empresa ejecutó según el cronograma y el presupuesto como parte de un proyecto de varios años para modernizar la flota de generación de energía y reducir voluntariamente las emisiones de carbono. Ahora, estamos orgullosos de trabajar con Entergy en la siguiente fase de descarbonización. En Mitsubishi Power, nuestra misión es proporcionar soluciones de almacenamiento y generación de energía a nuestros clientes que les permitan combatir el cambio climático de manera asequible y confiable y promover la prosperidad humana. Esperamos ampliar nuestra colaboración a largo plazo con Entergy. Juntos, crearemos un Cambio en materia de energía(Change in Power)”.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Systems Americas, Inc. (Mitsubishi Power), con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable y a la vez que promueven la prosperidad humana en toda América del Norte y del Sur. Las herramientas de generación de energía renovable de Mitsubishi Power incluyen tecnologías con gas natural, vapor, energía aeroderivada, geotérmica, distribuida, controles ambientales y servicios. Las herramientas de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece herramientas digitales que permiten el funcionamiento autónomo y el mantenimiento de los recursos energéticos. Mitsubishi Power forma parte de Mitsubishi Power, Ltd., subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada de todo el mundo, con negocios en ingeniería y fabricación en las áreas de energía, infraestructura, transporte, aeroespacial y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Entergy Corporation

Entergy Corporation es una empresa de energía integrada que se dedica principalmente a la producción de energía eléctrica y a operaciones de distribución minorista. Entergy posee y opera centrales eléctricas con, aproximadamente, 30 000 megavatios de capacidad de generación eléctrica, incluidos 8000 megavatios de energía nuclear. Entergy suministra electricidad a 2,9 millones de clientes de servicios públicos en Arkansas, Louisiana, Mississippi y Texas. Entergy tiene ingresos anuales de 11 mil millones de USD y, aproximadamente, 13 600 empleados. Para obtener más información, visite www.entergy.com y siga a @Entergy en las redes sociales.

Información a futuro

Las declaraciones de Entergy con respecto a sus planes ambientales, metas, creencias y expectativas, incluidas las declaraciones con respecto a sus metas, estrategias y acciones de reducción de gases de efecto invernadero que puede tomar para lograr dichas metas, las declaraciones sobre oportunidades para asociarse con clientes y otros para promover el desarrollo tecnológico o reducir las emisiones sociales, y otras declaraciones de los planes, creencias o expectativas de Entergy incluidas en este comunicado son “declaraciones a futuro” que se aplican únicamente a las fechas indicadas.

Las declaraciones a futuro están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro, incluidas, entre otras cosas, las incertidumbres asociadas con los procedimientos regulatorios y otros costos, mecanismos de recuperación, riesgos asociados con la ejecución de nuestras estrategias comerciales, efectos de cambios en las leyes, regulaciones o políticas, los efectos del cambio tecnológico, incluidos los costos, el ritmo de desarrollo y comercialización de tecnologías nuevas y emergentes, las incertidumbres y otros factores discutidos en el Informe anual más reciente de Entergy en el Formulario 10-K y los informes y presentaciones posteriores realizados en virtud de la Ley del Mercado de Valores de 1934.

