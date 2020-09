Mitsubishi Power e Entergy colaboram e ajudam a descarbonizar empresas de serviços públicos em quatro estados

LAKE MARY, Flórida e NOVA ORLEANS--(BUSINESS WIRE)--A Mitsubishi Power, líder mundial em geração e armazenamento de energia, e a Entergy Corporation (NYSE: ETR), uma empresa de energia integrada que se dedica principalmente à produção de energia elétrica e operações de distribuição no varejo, assinaram um acordo de desenvolvimento conjunto no qual colaborarão para trazer a descarbonização projetos para as empresas de serviços públicos Entergy em Arkansas, Louisiana, incluindo a jurisdição separada de New Orleans, Mississippi e Texas. O relacionamento fomentará a colaboração no desenvolvimento de projetos e soluções de tecnologia para permitir que a Entergy crie um futuro mais limpo e sustentável para as partes interessadas, limitando as emissões de carbono da geração de energia elétrica.

A Entergy se envolveu com a Mitsubishi Power devido à capacidade demonstrada da empresa de fornecer soluções totais inovadoras, alavancando várias tecnologias para atingir as metas de descarbonização. A Mitsubishi Power é pioneira em turbinas a gás habilitadas para hidrogênio e soluções de armazenamento de longo e curto prazo. Ela também fornece os primeiros e únicos pacotes integrados de hidrogênio verde padrão do mundo. Os pacotes Hydaptive™ and Hystore™ otimizam perfeitamente a integração entre energias renováveis, armazenamento de energia e usinas de turbinas a gás habilitadas para hidrogênio, que trabalham juntos para criar e incorporar hidrogênio verde - uma chave para alcançar baixas emissões de carbono.

Juntas, a Entergy e a Mitsubishi Power se concentrarão em

desenvolvimento de instalações de ciclo combinado de turbina a gás com capacidade de hidrogênio

desenvolvimento de instalações de produção, armazenamento e transporte de hidrogênio verde

criação de instalações de eletrólise com fornecimento nuclear com armazenamento de energia

desenvolvimento de sistemas de armazenamento de bateria em escala de utilidade

permitir o crescimento econômico por meio de parcerias com os clientes de serviços públicos da Entergy

A Entergy vem liderando a indústria de geração de energia na redução voluntária das emissões de gases de efeito estufa. Em 2001, foi a primeira concessionária de energia elétrica dos Estados Unidos a se comprometer a limitar as emissões de dióxido de carbono, uma meta que ela aprimorou e ampliou até 2020. Enquanto operava uma das frotas de geração de energia em grande escala mais limpas do país, a Entergy anunciou em março de 2019 que iria enfrentar ainda mais o risco climático, reduzindo sua taxa de emissão de carbono para metade dos níveis do ano de 2000 até 2030.

Paul Hinnenkamp, ​​vice-presidente executivo e diretor de operações da Entergy, disse: “Por duas décadas, a sustentabilidade tem sido uma prioridade para a Entergy. Temos o compromisso de conduzir nossos negócios de maneira ambiental, social e economicamente sustentável, que beneficiará todos os nossos públicos de relacionamento. Novas tecnologias e soluções inovadoras para os desafios impostos pelas mudanças climáticas apresentam oportunidades para reduzirmos significativamente as emissões de carbono de nosso portfólio de geração, mantendo taxas baixas. Temos o prazer de dar as boas-vindas à Mitsubishi Power como um parceiro colaborativo no desenvolvimento de estratégias para integrar essas novas tecnologias e soluções que nos ajudam a cumprir nossos compromissos ambientais e com o cliente.”

Este ano, a Mitsubishi Power anunciou tecnologias que representam anos de desenvolvimento para permitir a transição para uma rede de baixo carbono e depois sem carbono. A empresa anunciou a venda de suas primeiras turbinas a gás de classe avançada com capacidade para hidrogênio em março para a Usina Intermountain, que planeja fazer a transição do carvão para uma mistura de 30 por cento de hidrogênio com gás natural até 2025, atingindo 100 por cento de hidrogênio verde em 2045. No mês passado, a empresa anunciou um projeto de armazenamento de bateria de íon-lítio de 200 megawatts no Texas, o maior até agora. Este mês, a Mitsubishi Power anunciou os primeiros pacotes padrão de hidrogênio verde para equilíbrio e armazenamento de energia.

Paul Browning, presidente e CEO da Mitsubishi Power America, disse: “Nos últimos anos, apoiamos a Entergy em três grandes projetos de energia que a concessionária executou dentro do cronograma e do orçamento como parte de um projeto plurianual para modernizar a frota de geração de energia e reduzir voluntariamente as emissões de carbono. Agora, estamos orgulhosos de trabalhar com a Entergy na próxima fase de descarbonização. Na Mitsubishi Power, nossa missão é fornecer soluções de geração e armazenamento de energia aos nossos clientes que lhes permitam combater as mudanças climáticas de maneira econômica e confiável e promover a prosperidade humana. Estamos ansiosos para estender nossa colaboração de longo prazo com a Entergy. Juntos, vamos criar uma Change in Power.”

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.000 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combater de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana nas Américas do Sul e do Norte. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás natural, vapor, aero-derivadas, geotérmica, tecnologias renováveis distribuídas, controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde e sistemas de armazenamento de energia da bateria. A Mitsubishi Power também oferece soluções digitais, que permitem operações autônomas e manutenção dos ativos de energia. A Mitsubishi Power é parte da Mitsubishi Power, Ltd., uma subsidiária integral da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é um dos fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para obter mais informações, visite o website Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Entergy Corporation

A Entergy Corporation é uma empresa integrada de energia que atua principalmente na produção de energia elétrica e nas operações de distribuição no varejo. A Entergy possui e opera usinas com aproximadamente 30.000 megawatts de capacidade de geração elétrica, incluindo 8.000 megawatts de energia nuclear. A Entergy fornece eletricidade para 2,9 milhões de clientes de serviços públicos em Arkansas, Louisiana, Mississippi e Texas. A Entergy tem receitas anuais de US$ 11 bilhões e aproximadamente 13.600 funcionários. Para mais informações visite www.entergy.com e siga a @Entergy nas redes sociais.

Informações prospectivas

As declarações da Entergy sobre seus planos, metas, crenças e expectativas ambientais, incluindo declarações sobre suas metas de redução de gases de efeito estufa, estratégias e ações que podem ser tomadas para atingir tais metas, declarações sobre oportunidades de parceria com clientes e outros para avançar no desenvolvimento de tecnologia ou reduzir as emissões sociais e outras declarações dos planos, crenças ou expectativas da Entergy incluídas neste comunicado são “declarações prospectivas” que se aplicam apenas nas datas indicadas.

As declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas, incluindo, entre outras coisas, incertezas associadas a procedimentos regulatórios e outros custos mecanismos de recuperação, riscos associados à execução de nossas estratégias de negócios, efeitos de mudanças em leis, regulamentos ou políticas, os efeitos de mudanças tecnológicas, incluindo os custos, ritmo de desenvolvimento e comercialização de tecnologias novas e emergentes, incertezas e outros fatores discutidos no Relatório Anual mais recente da Entergy no Formulário 10-K e relatórios e arquivamentos subsequentes feitos sob o Securities Exchange Act de 1934.

