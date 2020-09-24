首尔半导体向2020款奥迪A4供应前大灯

韩国安山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--国际LED专营企业首尔半导体日前发布消息称，已向2020款奥迪（Audi）A4供应WICOP Bi-Color（2合1）LED产品用于前大灯部分的日行灯和转向灯。

这是首尔半导体WICOP产品第一次应用于奥迪前大灯上。WICOP是首尔半导体的核心专利技术，它的设计是直接将LED安装于基板上，而无需额外的封装。WICOP Bi-color（2合1）LED在一个封装内同时实现白色和黄色，有益于实现简单的光学设计、纤薄设计并节约成本。

以此同时，首尔半导体在保留现有WICOP纤薄优势的同时，更进一步开发了小型化的WICOP Gen2 mini Bi-color产品。

奥迪前大灯开发负责人称：“WICOP Bi-color（2合1）有利于在发光表面间距狭窄之处发光，在一个封装内同时实现白色和黄色，从而为前大灯纤薄设计提供了可能性。”

“我们陆续开发出了具有超高亮度和出色散热性能的[WICOP UHL（Ultra High Luminance）]，以及适用于汽车前大灯、日间行车灯的光源——[WICOP Gen2]，欧洲车灯客户对我们创新产品的关注显著增加，已有20多个国际项目正在进行中。” 首尔半导体相关人士表示，“未来，我们将进一步致力于行车灯LED技术研发。”

WICOP是世界首项无需封装的LED技术，热传导率出色，易于实现轻薄紧凑的透镜，除车辆照明以外，还被广泛应用于高亮度TV和手机LCD背光、智能手机相机闪光灯、大功率普通照明等领域。

首尔半导体简介

首尔半导体是一家专业LED制造商，全球LED行业第四。拥有超过14,000项专利，从IT到照明领域，竭诚为客户提供全线高品质LED产品。自主创新技术包括模拟自然光谱的SunLike 技术，无封装LED（WICOP）、研发并成功量产的交流和直流均可驱动的“Acrich”、获得专利的高压LED“MJT多结芯片技术”、以及比传统LED亮10倍的“nPola”和UV杀菌技术”violeds”。目前，首尔半导体在美国、欧洲、日本及中国设立了4家法人，在全球设有50多个海外销售办事处以及150家代理商。作为全球LED供应商，首尔半导体还一直致力于各种各样的人才培养和发展活动，诸如CSR活动、奖学金项目、产学合作项目和教育规划等项目来吸引人才和回馈社会。