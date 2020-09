Les LED bicolores WICOP de Seoul Semiconductor éclairent les phares du modèle Audi A4 2020

ANSAN, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (« Seoul ») (KOSDAQ 046890), l’un des plus grands innovateurs sur le plan mondial, dans le domaine des technologies et produits LED, a annoncé avoir fourni ses LED bicolores WICOP (2 couleurs dans un boîtier), destinées aux feux de jour et aux indicateurs de direction avant des phares de l’Audi A4 2020 (restylage B9).

Il s’agit du premier exemple d’installation d’un produit WICOP de Seoul Semiconductor sur un phare Audi. La LED bicolore WICOP est une technologie brevetée clé de Seoul Semiconductor, qui produit du blanc et du jaune dans un seul boîtier. Elle a été conçue pour une installation directe de la puce LED sur le tableau sans boîtier additionnel.

« En raison de l’espace étroit entre les surfaces émettrices de lumière de la LED bicolore, il est bénéfique d’un point de vue technique d’éclairer une cavité en jaune pour les indicateurs de direction et en blanc pour les feux de jour. Cet avantage ouvre la possibilité de concevoir des phares plus fins », a déclaré le Dr Michael Hamm, responsable du développement des phares, chez Audi.

Dans le même temps, Seoul Semiconductor a d’ores et déjà développé l’émetteur bicolore mini de 2e génération WICOP, le plus compact de sa catégorie, tout en incluant les avantages du WICOP existant en combinaison avec une empreinte encore plus affinée.

« La gamme [WICOP de 2e génération] a été conçue en tant que source d’éclairage adaptée aux principales fonctions automobiles, aux feux de jour, ainsi qu’aux indicateurs de direction. Nous concevons actuellement le [WICOP UHL (ultra-haute luminance)], qui offre une luminance élevée de la plus grande qualité, et des performances de dissipation thermique, pour la nouvelle génération de phares affinés. Nous avons en effet constaté une augmentation des demandes en faveur de nos produits innovants, de la part de nos clients européens recherchant des phares, et nous sommes engagés auprès de plusieurs clients dans le cadre de plus de 20 projets de phares, destinés aux véhicules de nouvelle génération », a déclaré In Heum Park, le vice-président de la division automobile de Seoul Semiconductor.

La technologie WICOP est largement utilisée non seulement dans le domaine de l’éclairage des véhicules, mais également des téléviseurs à haute luminosité et des rétroéclairages LCD destinés aux téléphones mobiles, aux flashs d’appareils photo de smartphones, et à l’éclairage général à haute puissance, dans la mesure où elle offre une excellente conductivité thermique et facilite la configuration de lentilles légères, fines et compactes.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor est le deuxième plus grand fabricant mondial de LED, un classement excluant le marché captif, et détient plus de 14 000 brevets. Sur la base d’un portefeuille de produits différencié, Seoul propose une large gamme de technologies et produit en série des produits LED innovants pour l’éclairage intérieur et extérieur, l’automobile, les produits informatiques tels que les téléphones portables, les écrans d’ordinateur et d’autres applications, ainsi que le domaine UV. La société est la première au monde à mettre au point et à produire en série des produits qui sont en train de devenir la norme de l’industrie des LED et dominent le marché mondial, avec notamment : WICOP, une LED sans boîtier ; Acrich, une LED haute tension alimentée en CC ; nPola, une LED avec 10X la sortie d’une LED conventionnelle ; Violeds, une LED de technologie propre ultraviolette de pointe ; un filament electroluminescent à LED toutes directions ; SunLike, une LED au spectre naturel ; et bien plus. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

