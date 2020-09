L’integrazione di WhatsApp in Movius crea la prima soluzione per comunicazioni unificate per dispositivi mobili pienamente conforme

CUPERTINO, California--(BUSINESS WIRE)--Movius, prestigioso fornitore globale di software per comunicazioni unificate per dispositivi mobili, permetterà ora alle imprese di comunicare con i loro clienti in modo sicuro e conforme alle norme vigenti usando il loro canale di messaggistica per dispositivi mobili preferito. La società ha annunciato quest’oggi l’integrazione dell’assistenza per WhatsApp in Movius MultiLine, il suo servizio di comunicazione mobile sicura implementabile in qualsiasi dispositivo smartphone usando qualsiasi operatore di telefonia a livello globale. L’integrazione aiuterà a unificare e ad acquisire tutti i canali aziendali di messaggistica e vocali attraverso una singola esperienza utente integrata, permettendo al tempo stesso alle imprese di soddisfare agevolmente i requisiti normativi e di sorveglianza.

La versione open beta per questa integrazione è disponibile da subito, mentre la disponibilità generale è prevista per il quarto trimestre del 2020.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.