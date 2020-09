CUPERTINO, Californië--(BUSINESS WIRE)--Movius, de toonaangevende wereldwijde leverancier van mobiele unified communications-software, stelt bedrijven nu in staat om veilig en compliant te communiceren met klanten op hun favoriete mobiele berichtenkanaal. Vandaag kondigde het bedrijf de integratie van WhatsApp-ondersteuning aan vanuit Movius MultiLine, hun beveiligde mobiele communicatiedienst die kan worden ingezet via elk smartphoneapparaat op elke wereldwijde provider. De integratie helpt alle zakelijke spraak- en berichtkanalen te verenigen en vast te leggen via één geïntegreerde gebruikerservaring, terwijl bedrijven moeiteloos kunnen voldoen aan regelgevings- en bewakingsbehoeften.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.