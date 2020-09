L'intégration avec WhatsApp de Movius crée la première véritable solution de communications unifiées mobiles conformes

CUPERTINO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Movius, le premier fournisseur mondial de logiciels de communications unifiées mobiles, permet maintenant aux entreprises de communiquer de façon sécurisée et conforme avec les clients sur leur canal de messagerie mobile préféré. L'entreprise a annoncé aujourd'hui l'intégration du support WhatsApp à partir de Movius MultiLine, leur service de communications mobiles sécurisées qui peut être déployé sur n'importe quel appareil smartphone des opérateurs mondiaux. L'intégration aidera à unifier et à capturer tous les canaux de messagerie et tous les canaux vocaux d'affaires à travers une même expérience utilisateur intégrée, tout en permettant aux entreprises de respecter sans aucun effort les exigences de surveillance et de réglementation.

Une version bêta ouverte de cette intégration est déjà disponible et la disponibilité générale est prévue pour le quatrième trimestre 2020. À mesure que les utilisateurs poursuivent le télétravail, ils découvrent que le service étendu aux entreprises assure partout une productivité et une conformité inégalées, alors notamment que les entreprises accélèrent la mise en œuvre et leurs stratégies Bring Your Own Device (BYOD) émergentes visant à l'utilisation d’appareils personnels de communication en entreprise.

Les utilisateurs de WhatsApp découvriront une solution globale unique, avec des archivages automatiques conformes aux protocoles de réglementation et de surveillance, améliorant ainsi l'engagement des clients pour les utilisateurs et en apaisant dans le même temps les inquiétudes liées aux failles de conformité pour l'entreprise. Cette expansion du service MultiLine, qui intègre la messagerie, la voix et la conformité dans les flux de production des entreprises, permet aux utilisateurs de Movius de tirer parti de leurs préférences de communications existantes et d'augmenter la productivité, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

À mesure que la transformation numérique poursuit son accélération, les clients s'adaptent rapidement aux nouveaux canaux mobiles et ils demandent à ce que les solutions qui les prennent en charge en fassent de même. Avec la popularité croissante des services tels que WhatsApp, qui compte deux milliards d'utilisateurs dans le monde, les entreprises courent le risque que leurs employés en fassent un usage non autorisé dans leurs interactions avec les clients. Ou encore, en sanctionnant une « politique zéro WhatsApp », elles risquent de s'aliéner leurs clients qui préfèrent WhatsApp comme moyen de connexion. Les données peuvent non seulement être exposées au danger lorsque WhatsApp est utilisé sur des appareils d'utilisation personnelle, mais le chiffrement complexifie également la supervision et la surveillance de l'activité, un contrôle des dossiers nécessaire pour les secteurs réglementés.

« Nous devons envisager que cette situation constitue une opportunité pour les entreprises de tirer parti efficacement des caractéristiques d'affaires de WhatsApp, en s'attachant à introduire cette forme de communication dans le domaine de la conformité, de la supervision et de l'affinité client, au lieu de la bannir et de restreindre l'utilisation de ce moyen de connexion populaire », a déclaré Amit Modi, le directeur responsable des technologies et des produits chez Movius. «C'est ainsi que les entreprises communiquent, et c'est aussi ce que leurs clients demandent, et nous affirmons résolument notre mission de fournir aux entreprises des communications mobiles fiables et conformes, permettant aux employés de communiquer avec les clients depuis leur bureau dans l'entreprise ou en télétravail. »

Cette intégration permet aux clients de communiquer avec la voix, le texte et WhatsApp à travers la même interface, tout en permettant aux entreprises d'avoir une appropriation et une visibilité totale des conversations d'affaires. La centralisation de ces formes de communication en un même emplacement permet également d'assurer une complète séparation entre correspondances commerciale et personnelle chez les utilisateurs BYOD, en permettant aux entreprises de garantir la protection de leurs données d'affaires tout en maintenant la confidentialité et l'intégrité des données personnelles des employés.

Cliquez ici pour en savoir plus et demander d'obtenir la version bêta : www.moviuscorp.com/whatsapp. Les parties intéressées peuvent également se joindre à des webinaires sur l'intégration de WhatsApp à compter du 6 octobre ; pour en savoir plus à ce sujet, consultez : https://moviuscorp.com/product-webinar-introducing-movius-whatsapp-messaging-connector/.

À propos de Movius

Movius est le premier fournisseur mondial de communications unifiées mobiles pour le monde du travail émergent, en offrant partout la productivité et la conformité. Les services et les logiciels de Movius intègrent la messagerie, la voix et la conformité dans les flux de production des entreprises et aident les organisations, telles que JP Morgan Chase & Co, UBS, Jefferies, BCG Partners et Cantor Fitzgerald à optimiser davantage les échanges avec leurs clients. Les entreprises du monde entier utilisent la plate-forme de mobilité tout-en-un de la société pour se connecter avec leurs clients de manière sûre, pratique et rentable.

La plate-forme offre un moyen facile de développer et d'intégrer les services voix, texte et messagerie dans d'autres systèmes tels les outils de collaboration ou CRM. Movius a récemment diffusé plusieurs nouvelles capacités de produits, telles que le support et l'intégration de WhatsApp avec Salesforce CRM. Ces capacités renforcent la valeur ajoutée aux clients et peuvent élever le rôle que joue MultiLine dans les organisations clientes.

Movius, dont le siège est à Atlanta, compte des sites supplémentaires dans la Silicon Valley en Californie et à Bangalore en Inde. Movius coopère avec des partenaires mondiaux de premier plan, tels que T-Mobile, BlackBerry, BT Global, Telstra et Telefónica. Pour plus de renseignements sur Movius, consultez https://www.moviuscorp.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.