Simprolux’s pendant luminaire “ORTUS” designed with SunLike Series natural spectrum LEDs (Photo: Business Wire)

MONACO--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), innovatore globale di spicco di tecnologia a LED, ha annunciato che i suoi LED basati sullo spettro della luce naturale della serie SunLike, che emettono luce simile alla curva spettrale della luce solare, sono stati adottati dal marchio tedesco di illuminazione Simprolux per il suo lampadario “ORTUS”.

ORTUS è una linea esclusiva di prodotti per l'illuminazione di tavoli da pranzo e aree studio o lavoro, abbinati a Bluetooth wireless automatizzato all'avanguardia di Casambi Technologies Oy. Con i LED basati sullo spettro della luce naturale della serie SunLike, i lampadari sono progettati per rivelare i toni cromatici naturali degli oggetti, raggiungendo un picco di luce blu più basso, simile alla curva spettrale della luce solare che consente la riduzione del riflesso diffuso e del riverbero.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.