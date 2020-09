Les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor sélectionnées pour l’éclairage centré sur l’humain de la marque allemande de luminaires Simprolux

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), l'un des principaux innovateurs mondiaux de technologie LED, a annoncé que ses LED à spectre naturel de la série SunLike, qui produisent une lumière correspondant de près au spectre de la lumière naturelle du soleil, ont été adoptées par la marque d'éclairage allemande Simprolux pour son luminaire suspendu « ORTUS ».

ORTUS est une ligne de produits haut de gamme offrant un éclairage résidentiel pour les salles à manger et les bureaux ou les espaces de travail, combinée avec le Bluetooth sans fil automatisé de pointe de Casambi Technologies Oy. Avec les LED à spectre naturel de la série SunLike, les luminaires sont conçus pour faire ressortir les tons naturels des objets et réduire le pic de lumière bleue afin de se rapprocher de la courbe spectrale de la lumière du soleil, ce qui permet d'atténuer les éblouissements et la réflexion diffuse. Elles fournissent également une lumière saine et confortable, améliorant le cadre de vie, réduisant la fatigue oculaire et affichant les couleurs et les textures plus précisément avec un indice de rendu des couleurs (IRC) de 97 et une TM30 = 100.

Une augmentation des activités de recherche sur la relation entre la lumière et la fonction biologique humaine est constatée, notamment une récente étude scientifique sur les effets du spectre lumineux sur la qualité du sommeil, le confort visuel, le bien-être et la vigilance diurne ; englobant l'interaction de la lumière visuelle et non visuelle sur l’être humain. En se fondant sur les résultats d'une étude du sommeil complète, menée par le Professeur Christian Cajochen et son équipe à l’Université de Bâle, en Suisse, les LED à spectre naturel de la série SunLike ont été identifiées comme étant une source de lumière essentielle lors de la promotion du bien-être humain. L’étude, publiée dans le « Journal of Lighting and Research Technology » le 24 mars 2019 « démontre que les solutions LED de lumière diurne [à spectre naturel] ont des effets positifs sur le confort visuel, la vigilance diurne, l'humeur et l'intensité du sommeil chez des volontaires en bonne santé ».

« Par rapport aux LED conventionnelles, les LED à spectre naturel de la série SunLike de Seoul Semiconductor ont trois effets bénéfiques : Meilleur sommeil – Amélioration de la qualité du sommeil ; Meilleure vision – Prévention de la myopie chez les enfants ; et Aide à l’étude – Soutien à l’apprentissage et à la concentration des élèves », a déclaré Carlo Romiti, vice-président en charge des ventes en Europe chez Seoul Semiconductor. « Cela favorisera une nouvelle approche architecturale pour la conception intérieure en matière d'éclairage centré sur l'humain, avec une source de lumière qui produit le spectre de la lumière naturelle du soleil afin d’offrir des effets bénéfiques pour la santé et le bien-être de l’être humain », a-t-il rajouté.

Les LED à spectre naturel de la série SunLike constituent une technologie avancée ayant obtenu le plus haut niveau de certification en termes de sécurité des yeux de la part de la Commission Internationale de l’Éclairage, elles sont considérées comme une source de lumière sûre et sans risques photobiologiques.

Lancées en juin 2017, les LED à spectre naturel de la série SunLike constituent une source de lumière avancée qui combine les dernières technologies de semi-conducteurs optiques et composites de Seoul Semiconductor avec la technologie TRI-R ® de Toshiba Materials. TRI-R, soutenue par Toshiba Materials, a pour concept d’origine la définition suivante : « La lumière la plus proche du soleil pour le bien-être des êtres humains ». Le spectre de lumière solaire est développé par la même entreprise et peut être reproduit grâce à une technologie de source de lumière LED blanche. TRI-R est une marque déposée par Toshiba Materials Co., LTD.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (Light Emitting Diodes, LED) pour les marchés de l’automobile, de l’éclairage général, de l’éclairage spécialisé et du rétroéclairage. En tant que second plus important fabricant mondial de LED, à l’exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, et propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que la solution SunLike qui offre la meilleure qualité d’éclairage au monde grâce à des LED nouvelle génération, permettant un éclairage centré sur l’utilisateur, et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, la solution LED sans boîtier, à structure simplifiée, pour une homogénéité des couleurs inégalée, leader du marché, et offrant une réduction des coûts au niveau du dispositif, une densité de lumen élevée et une grande souplesse de conception ; la gamme NanoDriver, les pilotes de LED 24W CC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de LED CA haute tension, mise au point en 2005, bénéficiant de toutes les technologies LED CA (fabrication des puces, des modules et des circuits) ; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN pour une puissance dix fois supérieure aux LED conventionnelles. UCD est un écran bénéficiant d’une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

