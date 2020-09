MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), een toonaangevende wereldwijde innovator op het gebied van LED-technologie, heeft aangekondigd dat zijn natuurlijke spectrum-LED’s uit de SunLike-serie, die licht implementeren dat nauw aansluit bij het spectrum van het zonlicht, is overgenomen door het Duitse verlichtingsmerk Simprolux voor haar pendelarmatuur “ORTUS”.

ORTUS is een premium productlijn die residentiële verlichting levert voor eettafels en studeer- of werkruimtes, gecombineerd met de ultramoderne geautomatiseerde draadloze Bluetooth van Casambi Technologies Oy. Met de natuurlijk spectrum LED’s van de SunLike-serie is het armatuur ontworpen om de natuurlijke kleurtinten van objecten naar voren te brengen en een lagere blauwe lichtpiek te bereiken, vergelijkbaar met de spectrale curve van zonlicht, waardoor verstrooiing en verblinding kan worden verminderd. Het biedt ook gezond en comfortabel licht, verbetert de leefomgeving, vermindert vermoeidheid van de ogen en geeft kleuren en texturen nauwkeuriger weer met CRI 97 en TM30 = 100.

