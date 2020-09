CHRYSO et SOLIDIA s'associent pour déployer les bétons ultra-bas carbone

PARIS--(BUSINESS WIRE)--CHRYSO, un des leaders mondiaux de la chimie de la construction, annonce aujourd'hui son partenariat avec Solidia Technologies, une start-up qui a inventé une technologie révolutionnaire pour produire du ciment et du béton durables. Grâce à leurs compétences combinées, les deux entreprises collaboreront pour améliorer les performances de durabilité et les propriétés du béton Solidia® à faible empreinte carbone.

Le partenariat entre les deux entreprises est renforcé par un engagement à long terme permettant l'accessibilité de solutions durables aux producteurs de ciment et de béton du monde entier.

La technologie durable de Solidia® est déjà disponible sur le marché de la préfabrication pour les éléments en béton non armé. Les technologies uniques de Solidia sont basées sur une chimie révolutionnaire du ciment capable de produire des bétons avec une faible consommation d'énergie, réduisant ainsi considérablement les émissions de CO 2 , et qui durcit non par hydratation mais par carbonatation via l'injection de CO2 dans le béton frais. Lorsqu'ils sont combinés, les procédés Solidia permettent de réduire de 70 % l'empreinte carbone du béton, tout en diminuant la consommation d'eau et d'énergie. Ils améliorent également la capacité de production et la durabilité du béton, encore renforcées grâce à une nouvelle solution d'adjuvantation sophistiquée.

CHRYSO s'appuie sur une solide connaissance des matériaux de construction durables. Depuis plus de 10 ans, l'entreprise développe des solutions d'adjuvantation pour les bétons qui permettent l'utilisation intensive de liants alternatifs sans compromettre les performances des matériaux.

« Le développement de solutions d'adjuvantation innovantes adaptées au nouveau liant de Solidia, qui renforcent les propriétés finales du béton, fait partie de nos travaux de R&D en cours. Cela permettra d'augmenter les résistances mécaniques, d'améliorer la finition du béton à l’état frais et d'optimiser le processus de durcissement. En collaboration avec Solidia, nous étendrons l'utilisation du béton à faible teneur en CO₂ pour que les fabricants puissent produire des éléments préfabriqués de haute qualité », a déclaré Jean Mascaro, directeur de la Business Unit Béton chez CHRYSO.

Tom Schuler, président et CEO de Solidia Technologies, a déclaré : « L'intégration des adjuvants réducteurs d'eau exclusifs de CHRYSO®, adaptés à la chimie spécifique des bétons Solidia ™, permettront de réduire encore davantage la consommation d'eau dans le processus de durcissement ».

L'un des principaux objectifs de la start-up est de faciliter la production et d’améliorer la performance du ciment et du béton tout en diminuant leur impact sur l'environnement. Tom Schuler a ajouté : « En réduisant la consommation d'énergie pendant le processus de durcissement, CHRYSO nous permettra de réaliser nos ambitions et d'atteindre des niveaux de performance plus élevés ».

Ce partenariat ouvre la voie à de futures avancées en matière de réduction de l'empreinte carbone et à de nouveaux développements en matière de chimie durable. Le déploiement de nouveaux bétons ultra-bas carbone permettra d’accélérer la décarbonisation de l'industrie du bâtiment.

À propos du groupe CHRYSO

Destinée aux cimentiers, aux industriels du béton prêt à l'emploi et de la préfabrication, ainsi qu'aux entreprises de construction, l'offre CHRYSO comprend des additifs pour ciment, des adjuvants pour béton et des solutions pour les systèmes de construction (solutions d'étanchéité, mortiers, etc.). Les solutions CHRYSO® se sont illustrées sur les chantiers les plus prestigieux dans le monde entier grâce à l'important réseau du groupe, constitué de 22 filiales étrangères et présent dans plus de 100 pays grâce à son vaste réseau de distributeurs et licenciés. Le groupe CHRYSO emploie plus de 1 300 personnes dans le monde. L'innovation, le service client, l’expertise et le savoir-faire technique sont les piliers du groupe CHRYSO.

www.chryso.com

À propos de Solidia Technologies

Solidia Technologies® est une entreprise technologique de ciment et de béton qui facilite et rentabilise l'utilisation du CO₂ pour fabriquer des matériaux de construction durables et de qualité supérieure. Chaque année, Solidia peut éliminer au moins 1,5 Gt de CO₂, économiser 3 milliards de litres d'eau douce, réduire la consommation énergétique de l'industrie du ciment de 67 Mt de charbon et éliminer 100 Mt de déchets de béton mis en décharge. Fabriqués avec les mêmes matières premières et les mêmes équipements, les produits Solidia ont une capacité de production supérieure et à moindre coût que le béton traditionnel, et ils durcissent en moins de 24 heures. Solidia offre une réponse rapide et évolutive à l'échelle mondiale à l'un des plus grands défis de notre planète.

