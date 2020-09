Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Nordafrika

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global demonstrerede endnu engang sin forpligtelse til udvidelsen af sin globale platform i Afrika, da firmaet annoncerede, at det er gået ind på det algeriske marked ved hjælp af en samarbejdsaftale med full service-skattefirmaet Cabinet Hadj Ali.

Firmaet, der er beliggende i Algier og ledes af administrerende direktør Samir Hadjali, blev grundlagt for næsten 60 år siden og er vokset til at omfatte mere end 40 eksperter. Firmaet tilbyder skatte- og rådgivningstjenester til ejerstyrede virksomheder, store multinationale virksomheder og datterselskaber af internationale virksomheder i en bred vifte af industrier.

”Vores firma var tidligere et tilknyttet Arthur Andersen-selskab, så vi sætter pris på og forstår vigtigheden og indvirkningen af at arbejde med ligesindede individer over hele kloden, med hvem vi deler en forpligtelse til forvaltning, gennemsigtighed og levering af sømløs service internationalt,” sagde Samir. ”Siden 1962 har vores firma sat en ære i at levere førsteklasses kundeservice på dette unikke marked, og vi vil tage det et skridt videre nu, udvide vores service og nå over hele kloden.”

”Tilføjelse af en lokalitet i Algeriet er endnu en komponent i vores afrikanske ekspansionsstrategi og udfylder endnu et vigtigt geografisk marked,” sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. ”I betragtning af firmaets tidligere bånd til Arthur Andersen og et tæt samarbejde med andre samarbejdsfirmaer er jeg ikke i tvivl om, at hans team vil supplere vores medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer i hele regionen.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global blev oprettet i 2013, og har nu mere end 6.000 eksperter globalt. Virksomheden er repræsenteret på mere end 202 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

