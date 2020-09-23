Andersen Global擴展北非業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為進一步兌現其在非洲擴大全球平臺的承諾，Andersen Global宣佈與全面服務型稅務公司Cabinet Hadj Ali達成合作協定，進入阿爾及利亞市場。

該總部位於阿爾及爾的稅務公司由董事總經理Samir Hadjali領導，成立於近60年前，現已成長為包括40多名專業人員。該公司為各行各業中所有者管理的公司、大型跨國企業以及國際性企業的子公司提供稅務和諮詢服務。

Samir表示：「本公司以前是Arthur Andersen的附屬機構，因此我們欣賞並瞭解與全球志同道合人士合作的重要性及影響，我們都致力於管理、透明度以及在國際上提供無縫服務。自1962年以來，本公司一直以能夠在該獨特市場提供一流客戶服務而感到自豪，並且我們將進一步發展，在全球擴大我們的服務以及業務版圖。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「在阿爾及利亞增設據點是我們非洲擴張策略的另一組成部分，填補了另一重要的地域市場。鑑於該公司以前與Arthur Andersen的關係以及與其他合作公司的密切工作關係，我堅信他的團隊將與我們在該地區的成員公司和合作公司相輔相成。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過202個據點和逾6,000名專業人員。

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