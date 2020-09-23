Andersen Global拓展北非业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为进一步兑现其在非洲拓展全球平台的承诺，Andersen Global宣布，其已与全面服务型税务公司Cabinet Hadj Ali达成合作协议，借此进入阿尔及利亚市场。

该总部位于阿尔及尔的税务公司由其董事总经理Samir Hadjali领导，成立于近60年前，现已发展至包括40多名专业人员。该公司为各行各业的所有者管理公司、大型跨国公司以及国际公司的子公司提供税务和咨询服务。

Samir表示：“我们公司以前是Arthur Andersen的附属机构，因此我们欣赏并了解与全球志同道合人士合作的重要性及影响，我们与他们共同致力于管理、透明度以及在国际上提供无缝服务。自1962年以来，我们公司一直以能够在该独特市场提供一流客户服务而感到自豪，并且我们将进一步发展，在全球范围内拓展我们的服务以及业务覆盖。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“在阿尔及利亚增设分支是我们非洲扩张战略的另一组成部分，填补了另一重要地域市场。鉴于该公司以前与Arthur Andersen的关系以及与其他合作公司的密切工作关系，我坚信他的团队将是对我们在该地区的成员公司和合作公司的补充。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过202个分支机构和逾6,000名专业人员。

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