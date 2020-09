Medis choisit Veeva CRM pour offrir des expériences personnalisées aux professionnels de santé

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui que Medis est passé au multicanal Veeva CRM dans 15 pays à travers l’Europe centrale et occidentale, afin de faire progresser sa stratégie commerciale et d’encourager des interactions plus efficientes et plus efficaces avec les professionnels de santé (HCP).

« Veeva CRM apporte à nos équipes une solution flexible qui s’adapte aux stratégies uniques de mise sur le marché de chaque client », a déclaré Kristina Jerič, responsable de l’implémentation multicanal chez Medis. « Nos équipes de terrain peuvent désormais obtenir les perspectives du client dont elles ont besoin pour rapidement susciter des interactions ciblées et pertinentes avec les professionnels de santé ».

Medis est la principale entreprise indépendante de marketing médical qui se spécialise dans la commercialisation de produits pharmaceutiques innovants. L’entreprise avait besoin d’une solution CRM pour exécuter de manière efficace les stratégies commerciales et médicales de ses clients avec rapidité et conformité. Grâce à Veeva CRM, Medis peut désormais offrir des expériences conformes et sur mesure aux HCP à travers tous les canaux, y compris en personne, par e-mail et sur le Web.

« Veeva CRM offre aux équipes de terrain de Medis une mobilité avancée, des fonctionnalités multicanal et des perspectives en temps réel, afin de favoriser l’engagement avec le bon client sur le bon canal au bon moment », a affirmé David Logue, vice-président principal de la stratégie commerciale chez Veeva. « Les équipes de terrain de Medis peuvent maintenant encourager de manière plus efficiente et efficace l’engagement des professionnels de santé tout en maintenant la conformité ».

Dans le cadre de la solution multicanal Veeva CRM, Medis met en œuvre Veeva CRM, Veeva CLM, Veeva CRM Engage Meeting et Veeva CRM Approved Email. Obtenez plus d’informations sur les solutions commerciales Veeva à l’occasion du Sommet commercial et médical européen en ligne de Veeva, les 17 et 18 novembre. Seuls les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent accéder à cet événement. Inscrivez-vous à l’événement virtuel à l’adresse veeva.com/Summit.

Informations supplémentaires

Pour en savoir plus sur la solution multicanale Veeva CRM, rendez-vous sur : veeva.com/eu/CRM

Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

Aimez Veeva sur Facebook : facebook.com/veevasystems

À propos de Medis

Medis est une entreprise de marketing médical axée sur la commercialisation de produits pharmaceutiques innovants, en particulier de médicaments spécialisés, d’équipement médical et de marques de soins personnels. Medis vise à rendre les traitements médicaux les plus avancés et efficaces accessibles à chaque patient au sein de la région d’Europe centrale et occidentale, en exploitant son savoir-faire marketing, son expertise scientifique et ses connaissances des produits. L’entreprise qui a son siège à Ljubljana, en Slovénie, a été fondée en 1989 et compte plus de 350 employés. En 2019, l’entreprise a enregistré des ventes à hauteur de 118 millions d’euros. Pour en savoir plus sur Medis, rendez-vous sur le site www.medis.health/en/.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de solutions dans le cloud, y compris les données, les logiciels et le service, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits et le succès des clients, Veeva dessert plus de 900 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. La société, dont le siège social est situé dans la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, notamment la demande et l’acceptation par le marché des produits et des services de Veeva, les résultats de l’utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d’affaires (y compris l’impact continu de la COVID-19), en particulier au sein de l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date du présent communiqué de presse. Des événements ultérieurs pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir. Ces déclarations prévisionnelles sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes susceptibles d’affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Risk Factors » (Facteurs de risque) et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » (Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d’exploitation) dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 juillet 2020. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l’adresse veeva.com sous la section Investisseurs et sur le site Web de la SEC à l’adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d’autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.