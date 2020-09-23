Zynga在全球推出《Harry Potter: Puzzles & Spells》

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球互動娛樂領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣布，其魔法三連消手遊《Harry Potter: Puzzles & Spells》已正式推出，並開始向全球各地區推廣。這款遊戲獲得華納兄弟遊戲(Warner Bros. Games)的官方授權，以Portkey Games品牌發行，可在Android和iOS設備以及Amazon Kindle和Facebook上免費下載。

Zynga休閒遊戲資深副總裁Yaron Leyvand表示：「當《哈利波特》系列初次登上大螢幕，每一個人都在讀同一本書，談論著同一部電影，聚集在一起感受相同的經歷，這是多麼珍貴的時刻。《哈利波特》系列中難忘的瞬間和魔法世界的奇妙繁盛吸引了全世界一大批粉絲的追捧，這些在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中都得到了淋漓盡致的體現，這款手遊正是向粉絲對《哈利波特》系列的熱愛致敬。測試發行獲得了非常好的回響，我們已經迫不及待要讓全世界的粉絲體驗這款遊戲。」

Zynga發行總裁Bernard Kim表示：「手遊從來沒有像現在這樣受歡迎，這樣重要。人們在遊戲中娛樂、放鬆，透過遊戲也很容易獲得快樂和與他人社交。透過《Harry Potter: Puzzles & Spells》，粉絲們將深深沉浸在《哈利波特》系列的魔法、謎題和驚奇中，並可建立俱樂部與魔法世界的其他粉絲合作切磋。」

在《Harry Potter: Puzzles & Spells》中，玩家將開啟一段三連消冒險之旅，充滿了《哈利波特》系列的魔咒、幽默、色彩和人物。伴隨著《哈利波特》原作影片中的配樂和旁白，粉絲們透過手機便能夠身臨其境，追隨哈利的腳步，穿越魔法世界。隨著不斷晉級贏得咒語和特殊的輔助道具，玩家可完成三連消謎題，裡面充滿了跳躍的巧克力蛙、拍動翅膀的鑰匙、對弈的巫師棋子以及其他意想不到的障礙和物體。在有趣的謎題之間，玩家會回顧來自小說的經典瞬間，例如哈利的霍格華茲特快之旅，海格的魔法生物以及妙麗的漂浮咒。

在培養魔法才能的同時，玩家可在遊戲晉級的過程中贏得咒語、能量升級和體驗值，從而提升技能和遊戲中的人物水準。玩家還可完成參照《哈利波特》系列中大量精彩瞬間而設計的「每日事件」，然後贏得強大的獎賞。在霍格華茲動人的友情和友好競爭的精神下，玩家可以和其他粉絲一起加入或建立俱樂部，參與社交，合作完成解謎策略，分享生活片段，以及在獨一無二的俱樂部活動中爭奪獎勵。

在接下去的七天，使用Android或iOS設備下載遊戲的玩家將立即收到歡迎套件，其中包括遊戲中的黃金，額外的生命和特別的魁地奇護目鏡，對遊戲中的人物進行量身打造。

《Harry Potter: Puzzles & Spells》將支援全球iOS和Android設備，以及Amazon Kindle和Facebook。如需瞭解詳情，請造訪遊戲網站www.harrypotterpuzzlesandspells.com。如需瞭解更多資訊及與其他粉絲互動，請在 Facebook、Instagram和Twitter上掌握我們的最新動態。

如需查看配套靜態資源和視訊資源，請造訪：http://bit.ly/HPPuzzlesSpells_WWL

關於Zynga

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有營業據點。如需瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga部落格掌握Zynga的最新動態。

關於華納兄弟遊戲

華納兄弟家庭娛樂公司旗下部門華納兄弟遊戲是全球知名的全平臺互動空間娛樂內容出版商、開發商、授權商和發行商，這些平臺包括針對自行開發遊戲和協力廠商遊戲的控制台、手持裝置、行動和桌上型電腦遊戲。有關華納兄弟遊戲的其他資訊可在https://www.wbgames.com/查閱。

關於Portkey Games

Portkey Games是華納兄弟遊戲旗下遊戲商標，致力於打造以J.K.羅琳(J.K. Rowling)的原創故事為靈感的「魔法世界」全新手機和視訊遊戲體驗，玩家可以作為主角，開啟屬於自己的冒險之旅。Portkey Games讓玩家有機會選擇自己的故事線，與「魔法世界」情景互動，感受與眾不同的新樂趣。Portkey Games為玩家和粉絲帶來全新的遊戲體驗，透過沉浸式的遊戲方式，讓他們探索「魔法世界」的無窮魔力，並打造專屬於自己的「魔法世界」故事。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與《Harry Potter: Puzzles & Spells》遊戲名稱、玩法詳情、遊戲功能和限期推廣等相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包括諸如「展望」、「預測」、「計畫」、「打算」、「將」、「預期」、「相信」、「目標」、「期望」等詞彙，將來時態的陳述也一般都具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的成就或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發布之時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊已在或將在我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的公開文件中有更詳細地描述，其副本可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站 www.sec.gov獲得。

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