Zynga lança mundialmente Harry Potter: Puzzles & Spells

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, anunciou hoje que seu mágico jogo móvel match 3 Harry Potter: Puzzles & Spells foi lançado oficialmente e está disponível em países e territórios do mundo todo. Licenciado oficialmente pela Warner Bros. Games e editado pelo selo Portkey Games, o jogo pode ser baixado gratuitamente em dispositivos Android e iOS, além de poder ser jogado no Amazon Kindle e no Facebook.

“ Quando a série Harry Potter surgiu nos cinemas, foi um dos raros momentos em que todos estavam lendo o mesmo livro, falando sobre o mesmo filme e se reunindo em torno de uma experiência em comum”, comentou Yaron Leyvand, vice-presidente sênior de jogos descontraídos da Zynga. “Harry Potter: Puzzles & Spells homenageia a conexão dos fãs com a série por meio de um jogo móvel repleto dos momentos de destaque e detalhes encantadores do Mundo Mágico que conquistaram todo o planeta. O retorno obtido com o lançamento prévio foi impressionante, e mal podemos esperar para ver os fãs do mundo inteiro se divertindo com este jogo.

“ Os jogos móveis vivem neste momento seu auge de popularidade e importância. As pessoas estão jogando para se entreter, relaxar e encontrar uma fonte acessível de conforto e conexão”, explicou Bernard Kim, presidente editorial da Zynga. “ Com Harry Potter: Puzzles & Spells, os fãs da saga viverão toda a magia, os enigmas e encantos da série, além de criar clubes para colaborarem e se conectarem com outros fãs do Mundo Mágico.”

Em Harry Potter: Puzzles & Spells, os jogadores entram em uma aventura match 3 repleta de feitiços, humor, cores e personagens da série Harry Potter. Com a trilha sonora e as vozes dos filmes originais da saga Harry Potter, os fãs revisitam de forma autêntica em dispositivos móveis a jornada de Harry pelo Mundo Mágico. Ao conquistarem feitiços e poderes especiais à medida que avançam pela aventura, os jogadores solucionam enigmas match 3 cheios de sapos de chocolate saltitantes, chaves aladas, peças de xadrez mágicas de batalha, além de outros obstáculos e objetos inesperados. Em meio a quebra-cabeças coloridos, os jogadores se encantarão com momentos emblemáticos da narrativa, como a viagem de Harry no Hogwarts Express, criaturas mágicas de Hagrid e Hermione lançando o feitiço de levitação Wingardium Leviosa.

Aproveitando suas aptidões mágicas, os jogadores conquistam feitiços, poderes e pontos de experiência à medida que avançam pelo título para aprimorar suas habilidades e próprios personagens no jogo. Os jogadores também podem conquistar recompensas ao concluírem eventos diários que fazem referência a vários momentos da série Harry Potter. No espírito da competição amigável e positiva, os jogadores podem se associar ou formar clubes com outros fãs para se socializar, colaborar com estratégias de enigma, compartilhar lives e concorrer a prêmios em eventos exclusivos do clube.

Nos próximos sete dias, aqueles que baixarem o jogo para seus dispositivos Android ou iOS receberão instantaneamente o pacote de boas-vindas com ouro do jogo, lives extras e Óculos de Quadribol especiais para personalizarem seus avatares.

Harry Potter: Puzzles & Spells pode ser jogado mundialmente em dispositivos iOS e Android, além de Amazon Kindle e Facebook. Para saber mais, acesse o site do jogo em www.harrypotterpuzzlesandspells.com. Para saber mais e se conectar com outros fãs, siga-nos no Facebook, no Instagram e no Twitter.

Sobre a Zynga

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With FriendsTM e Zynga PokerTM. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no blog da Zynga.

Sobre a Warner Bros. Games

A Warner Bros. Games — uma divisão da Warner Bros. Home Entertainment, Inc. — é uma importante editora, desenvolvedora, licenciadora e distribuidora mundial de conteúdo de entretenimento para espaços interativos de todas as plataformas, o que inclui títulos próprios e de outros desenvolvedores em jogos para consoles, dispositivos portáteis, dispositivos móveis e computadores. Mais informações sobre a Warner Bros. Games podem ser encontradas em https://www.wbgames.com.

Sobre a Portkey Games

A Portkey Games, integrante da Warner Bros. Games, é uma marca de jogos dedicada a criar novas experiências do Mundo Mágico para dispositivos móveis e videogames que colocam o jogador no centro de sua própria aventura inspirada nas histórias originais de J.K. Rowling. A Portkey Games oferece aos jogadores a oportunidade de fazerem suas próprias escolhas narrativas e se envolverem com o ambiente do Mundo Mágico para criarem experiências novas e únicas. A marca foi criada para oferecer novas experiências de jogo que permitam a jogadores e fãs entrarem no Mundo Mágico de formas imersivas em que podem definir sua própria história no Mundo Mágico.

