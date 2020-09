UnionPay aumenta a sua aceitação online na Europa e no resto do mundo junto das agências de viagens online

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--As parcerias de aceitação entre as agências de viagens online e a UnionPay tiveram início em julho de 2020, beneficiando os clientes de 13 países europeus e de outros 90 países e regiões em todo o mundo. Entre os países europeus cobertos pelos acordos incluem-se Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, Noruega, Dinamarca, Suécia, Áustria, Suíça, Hungria e Irlanda. As marcas abrangidas por estas aceitações são Logitravel.com e Destinia.com que, no seu conjunto, proporcionam anualmente mais de 8,5 milhões de reservas de viagens em todo o mundo, o que inclui voos, hotéis, férias, aluguer de automóveis e outras experiências.

Com mais de 8,4 mil milhões de cartões emitidos em 61 países e regiões de todo o mundo, UnionPay conta com a maior base de portadores de cartões do mundo, e constitui a marca de método de pagamento preferida de muitos expatriados e estudantes chineses e asiáticos residentes na Europa, assim como de um número cada vez maior de clientes a nível global. Os portadores dos cartões são particularmente apelativos para as duas agências de viagens online. Apesar do impacto da Covid-19, a Logitravel e a Destinia esperam ver a procura de viagens em todo o continente Europeu, assim como as viagens entre a Europa e a Ásia, recuperarem o seu crescimento nos próximos anos. Centram-se agora em oferecer mais opções de pagamento e serviços de pagamento mais ágeis com o fim de satisfazer a procura.

As parcerias incorporam as tecnologias ExpressPay e SecurePlus da UnionPay, que irão assegurar aos clientes transações sem interrupções, englobadas num único processo através dos sites relevantes. A tecnologia UnionPay também satisfaz os requisitos de autenticação das transações exigidos pela regulamentação da UE, estabelecidos na Diretiva de Serviços de Pagamento 2 (PSD2), garantindo que os sites irão cumprir as normas assim que os países em questão aplicarem os referidos requisitos.

Wei Zhihong, Diretor de Marketing Internacional, disse: «Trata-se de uma parceria extremamente importante entre as duas empresas de viagens online líderes na Europa. A Logitravel e a Destinia são marcas que têm estado na primeira linha do comércio eletrónico durante muitos anos, sendo para nós uma enorme satisfação podermos trabalhar com elas para que possam chegar a novos públicos. Isso ressalta o trabalho que temos vindo a realizar no sentido de assegurar que a nossa tecnologia proporciona soluções eficazes para os maiores sites de comércio eletrónico tanto na Europa como no resto do mundo. Esperamos poder anunciar mais acordos semelhantes num futuro próximo.»

Jesús Pons, Diretor Financeiro do Grupo Logitravel, disse: «Sempre estivemos atentos à UnionPay, e desde que as viagens se tornaram uma parte crucial do seu desenvolvimento, a Logitravel considerou importante levar a cabo esta parceria tão importante. Para a Logitravel foi uma decisão óbvia, já que ambas as empresas partilham a paixão pelo comércio eletrónico e por melhorarem a experiência de pagamento dos seus clientes.»

Ricardo Fernández, Diretor-Geral do Grupo Destinia, disse: «Acreditamos que isto é só o princípio de uma relação verdadeiramente forte. As nossas conversações com a UnionPay com o fim de alcançar esta parceria demonstraram que esta entende as necessidades dos principais comerciantes online e a sua capacidade para proporcionar sistemas da mais alta qualidade. Ficamos a aguardar com agrado novas parcerias nos próximos tempos.»

Sobre a UnionPay International

UnionPay é um sistema de cartões global que proporciona serviços de pagamento de alta qualidade, económicos e seguros entre países à maior base de portadores de cartões do mundo, garantindo serviços locais práticos a um número crescente de portadores de cartões UnionPay e comerciantes. Através de parcerias com mais de 2300 instituições em todo o mundo, a UnionPay permitiu a aceitação de cartões em 179 países e regiões através da emissão de 8,4 mil milhões de cartões em 61 países e regiões. Na Europa, UnionPay é atualmente aceite por mais de 4 milhões de comerciantes distribuídos por 40 países e regiões, cobrindo mais de 70% de todos os comerciantes que aceitam cartões bancários na Europa.

A UnionPay International (UPI) é uma subsidiária da China UnionPay, centrada no crescimento e no apoio ao negócio global de UnionPay.

Para mais informações, visite: www.unionpayintl.com/en

