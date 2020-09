Il nuovo driver LED a bassa tensione ed elevata portata di corrente di Cuvée offre fino a 36 A per applicazioni nei settori industriale, medico e dell'intrattenimento

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Cuvée Systems® ha annunciato il lancio della Serie LVHC di driver LED che sono stati appositamente progettati per applicazioni a bassa tensione ed elevata portata di corrente come le soluzioni per l'illuminazione per i settori dell'intrattenimento, industriale e medico. I driver da 150 Watt, supportanti una corrente in uscita di fino a 36 ampere, offrono il controllo personalizzato della forma d'impulso e la gestione termica attiva per monitorare la temperatura del LED, la corrente e la tensione.

Il driver standard prontamente disponibile rende superflui l'uso di risorse interne, l'assistenza e lo sviluppo di driver personalizzati

Il formato compatto ne consente l'incorporazione in sistemi più grandi

“Abbiamo eliminato la necessità di sviluppo interno di driver personalizzati per applicazioni a bassa tensione ed elevata portata di corrente” ha affermato Ray Chock, Amministratore delegato presso Cuvée Systems. “I driver della Serie LVHC sono stati sviluppati e collaudati con un'ampia gamma di LED per usi specialistici di Luminus con una portata di corrente spaziante da pochi a decine di ampere. Abbiamo integrato il controllo dell'impulso e il monitoraggio del LED a garanzia del debito funzionamento e dell'affidabilità del sistema in queste condizioni d'alta potenza.”

Molti dei LED per usi specialistici disponibili al momento sono stati sviluppati per una portata non di centinaia, ma di migliaia di milliampere. “I nostri LED per usi specialistici vengono impiegati in una vasta gamma diversificata di sistemi, tra cui endoscopi per il settore medico, strumenti di analitica, apparecchiature industriali come i sistemi di visione artificiale e in molte altre applicazioni, ove ognuno di essi risponde a un set unico di requisiti per driver LED” ha spiegato Stephane Bellosguardo, Vicepresidente della divisone Marketing di prodotti per soluzioni specialistiche per l'illuminazione presso Luminus Devices. “La mancata pronta disponibilità di driver rispondenti alle loro esigenze, costringeva i nostri clienti a sviluppare delle soluzioni in proprio. Grazie alla nuova Serie LVHC di Cuvée, ora potranno scegliere un driver standard, a piena funzionalità e conveniente sotto il profilo economico accelerando l'avvio dei loro progetti e continuando ad investire le loro risorse di sviluppo nelle sfere di loro competenza.”

I driver della nuova Serie LVHC di Cuvée sono disponibili da subito senza alcun quantitativo minimo di ordine. Come per gli altri driver LED di Cuvée, quando usati insieme ai LED di Luminus, Cuvée offre una garanzia per sistema combinato che copre entrambi il LED e il driver.

Per ulteriori informazioni sulla nuova Serie LVHC o su Cuvée Systems visitate http://cuveesystems.com/.

Informazioni su Cuvée Systems

La mission di Cuvée Systems è dare vita all'elettronica di potenza più innovativa. Il nostro obiettivo primario è combinare design di livello internazionale, produzione su larga scala ed esperienza approfondita nelle applicazioni per dare vita a un’elettronica di potenza elegante, affidabile e dalle prestazioni elevate applicata all'illuminotecnica. Cuvée dispone di business hub a San Jose (California) e Xiamen (Cina), che consentono di conseguire il meglio combinando il talento e la tecnologia di punta della Silicon Valley con l’eccellenza produttiva e i vantaggi economici dei nostri impianti dislocati in Cina. Offriamo soluzioni di trasformazione dell'energia in luce che danno vita agli impianti d'illuminazione di prossima generazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.