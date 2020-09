Air Liquide annonce un nouvel investissement pour renforcer sa position dans le bassin industriel de Tianjin, en Chine

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) China investira environ 60 millions d’euros dans la construction d’une unité de séparation des gaz de l’air (ASU) dans la zone économique de Lingang, située dans la zone franche portuaire de Tianjin. Air Liquide fournit des gaz industriels dans ce bassin industriel chinois majeur depuis plus de 25 ans, et y opère actuellement 7 ASU.

Avec une capacité de production d’oxygène de plus de 2 000 tonnes par jour, cette ASU permettra notamment à Air Liquide d’accompagner la croissance des industries chimiques et sidérurgiques dans le bassin de Tianjin. Cet investissement est sécurisé par un nouvel accord de long terme pour la fourniture de gaz à un client majeur du Groupe.

Air Liquide construira, détiendra et opérera cette nouvelle ASU, qui a été conçue en s’appuyant sur les technologies les plus récentes du Groupe pour une production d’oxygène, d’azote et d’argon qui soit bas carbone et efficiente sur le plan énergétique. Cette installation incluera également des capacités dédiées pour fournir du gaz conditionné en bouteille et sous forme liquide à des clients de petite et moyenne taille, y compris à des hôpitaux ayant besoin de gaz médicaux de haute pureté. Il est prévu qu’elle soit opérationnelle en 2022.

Air Liquide opère sept ASU à Tianjin, ainsi qu’un réseau multi-sources de canalisations fournissant de l’oxygène, de l’azote et de l’hydrogène à d’autres clients proches.

François Abrial, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant l’Asie-Pacifique, a déclaré : « Tianjin est un bassin clef pour Air Liquide en Chine. C’est l’une des principales villes industrielles du pays, dotée du plus grand port de la Chine du Nord. Ce nouvel investissement dans la huitième ASU construite et opérée par Air Liquide à Tianjin depuis 1995 illustre la stratégie de partenariat de long terme que nous avons avec nos clients. Il témoigne de notre confiance dans la croissance soutenue de l’industrie chinoise et son évolution vers des modes de production plus propres et plus efficients. »

Air Liquide en Chine

Air Liquide en Chine exploite près de 90 unités de production et emploie près de 5 000 collaborateurs. Implanté dans les zones industrielles côtières clés, Air Liquide poursuit son développement au centre, au sud et à l’ouest du pays. Ses principales activités comprennent les gaz industriels et médicaux, l’Ingénierie et Construction (conception, fabrication et installation d’unités de séparation des gaz de l’air / de production d’hydrogène) ainsi que les activités d’innovation.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup