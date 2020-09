Idorsia choisit Veeva Commercial Cloud pour accélérer l’engagement numérique à l’échelle mondiale

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd’hui que la société Idorsia Pharmaceuticals Ltd (SIX : IDIA) avait sélectionné Veeva Commercial Cloud afin d'habiliter son personnel numérique sur le terrain aux États-Unis, au Japon, ainsi que dans les pays européens. S’inscrivant à l’avant-garde des thérapies innovantes, Idorsia avait besoin d’une technologie cloud de premier ordre afin de mener sa stratégie commerciale mondiale. Veeva Commercial Cloud réunit l'engagement multicanal, les données, les contenus et les analyses pour fournir à Idorsia la base nécessaire à l’excellence numérique.

« Veeva est un partenaire important qui nous aide à nous développer rapidement en soutenant nos plans de croissance », a déclaré Joseph Bejjani, directeur informatique chez Idorsia. « Veeva Commercial Cloud rationalise les processus commerciaux, de la planification pré-lancement jusqu’à l’exécution, et permet à notre personnel sur le terrain d'engager plus efficacement les clients. »

L’adoption de Veeva Commercial Cloud s’appuie sur le succès d’Idorsia avec Veeva Development Cloudafin d’accélérer le développement de produits de bout en bout. Idorsia est une société biopharmaceutique basée en Suisse qui enregistre une croissance rapide et qui possède un vaste portefeuille de médicaments innovants dans son pipeline.

« Idorsia est une société visionnaire qui ouvre la voie de la transformation numérique », a déclaré Peter Gassner, fondateur et PDG de Veeva. « Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Idorsia et de soutenir sa stratégie numérique à l’heure où la société se prépare à lancer de nouveaux médicaments sur le marché ainsi qu’à aider davantage de patients. »

Obtenez plus d’informations sur Veeva Commercial Cloud à l’occasion du Sommet commercial et médical européen en ligne de Veeva, les 17 et 18 novembre. Seuls les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent accéder à cet événement. Inscrivez-vous à l’événement virtuel à l’adresse veeva.com/Summit.

À propos d’Idorsia

Idorsia Ltd se fixe des objectifs toujours plus ambitieux - Nous avons davantage d’idées, nous voyons davantage d’opportunités, et nous voulons aider davantage de patients. Afin d’y parvenir, nous transformerons Idorsia en une société biopharmaceutique leader en Europe, dotée d’un solide noyau scientifique.

Basée en Suisse - plaque tournante des biotechnologies en Europe - Idorsia est spécialisée dans la découverte et le développement de petites molécules visant à transformer l’horizon des options thérapeutiques. Idorsia possède un vaste portefeuille de médicaments innovants dans son pipeline, une équipe expérimentée, un centre de recherche pleinement opérationnel, ainsi qu’un solide bilan – la constellation idéale pour transformer les initiatives de R&D en succès commercial.

Idorsia est cotée sur la bourse suisse SIX (symbole au téléscripteur : IDIA) depuis juin 2017, et compte plus de 800 spécialistes hautement qualifiés qui se consacrent à la réalisation de ses objectifs ambitieux.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de solutions dans le cloud, y compris les données, les logiciels, et le service, pour l’industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 900 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. La Société, dont le siège social est situé dans la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

