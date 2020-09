Andersen Global breidt aanwezigheid in Noord-Afrika uit

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global laat haar inzet zien voor de verdere uitbreiding van haar mondiale platform in Afrika, met de aankondiging van haar intrede in de Algerijnse markt via een samenwerkingsovereenkomst met Cabinet Hadj Ali, een belastingadvieskantoor met een volledig dienstenpakket.

Het in Algiers gevestigde kantoor, geleid door Managing Director Samir Hadjali, werd bijna 60 jaar geleden opgericht en is uitgegroeid tot een kantoor met meer dan 40 professionals. Het kantoor biedt belasting- en adviesdiensten aan door de eigenaar geleide bedrijven, grote multinationals en hun dochterondernemingen in een breed scala van branches.

“Ons kantoor was eerder een bij Arthur Andersen aangesloten bedrijf, dus waarderen en begrijpen we het belang en de impact van het wereldwijd werken met gelijkgestemde personen met wie we commitment delen voor rentmeesterschap, transparantie en een internationaal naadloze dienstverlening,” aldus Samir. “Sinds 1962 biedt ons kantoor met trots de allerbeste klantenservice in deze unieke markt en we gaan nu weer een stap verder door onze diensten en bereik wereldwijd uit te breiden.”

“De toevoeging van een locatie in Algerije is weer een onderdeel van onze Afrikaanse uitbreidingsstrategie en vult een andere geografische markt in,” aldus Mark Vorsatz Chairman van Andersen Global en CEO van Andersen. “Gegeven de eerdere banden van het kantoor met Arthur Andersen en de nauwe samenwerking met andere samenwerkende kantoren, twijfel ik er niet aan dat zijn team een aanvulling zal betekenen voor onze aangesloten kantoren en samenwerkende kantoren in de gehele regio.”

