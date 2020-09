Andersen Global étend sa présence en Afrique du Nord

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Prouvant encore une fois son engagement à étendre sa plateforme mondiale en Afrique, Andersen Global a annoncé qu’elle s’était implantée sur le marché algérien par le biais d’un accord de collaboration avec le cabinet fiscal multiservices Cabinet Hadj Ali.

Basé à Alger sous l’égide de son directeur général Samir Hadjali, le cabinet a été fondé il y a près de 60 ans et s’est développé pour compter aujourd’hui plus de 40 professionnels. Le cabinet propose des services fiscaux et de conseil aux entreprises gérées par leurs propriétaires, aux grandes sociétés multinationales et aux filiales d’entreprises internationales dans une large variété de secteurs.

« Notre cabinet était précédemment une filiale d’Arthur Andersen, et c’est pourquoi nous apprécions et comprenons l’importance et l’impact que représente le fait de travailler avec des individus partageant les mêmes idées dans le monde entier. Avec eux, nous partageons le même engagement envers la gouvernance, la transparence et la fourniture d’un service sans discontinuité à l’échelle internationale. » a déclaré Samir. « Depuis 1962, notre cabinet est fier d’offrir un service client haut de gamme, sur ce marché unique ; et nous nous apprêtons désormais à progresser davantage, en élargissant notre service et notre portée à travers le monde. »

« L’addition d’un site en Algérie est un nouvel élément de notre stratégie d’expansion en Afrique qui vient combler un autre marché géographique clé, » a déclaré Mark Vorsatz, le président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Étant donné les liens passés du cabinet avec Arthur Andersen et les étroites relations professionnelles qu’ils entretiennent avec les autres cabinets collaborateurs, je n’ai aucun doute que son équipe complètera nos cabinets et cabinets collaborateurs membres dans toute la région. »

