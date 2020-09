Andersen Global espande la propria presenza nell’Africa settentrionale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Ad ulteriore dimostrazione del proposito di espansione della propria piattaforma globale in Africa, Andersen Global ha annunciato di aver penetrato il mercato algerino attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con lo studio di consulenza fiscale full-service Cabinet Hadj Ali.

Lo studio con sede ad Algeri, condotto dal Direttore generale Samir Hadjali, è stato fondato quasi 60 anni fa e da allora si è espanso sino ad impiegare più di 40 professionisti. Lo studio fornisce servizi fiscali e di consulenza a imprese private, grandi multinazionali e controllate di società internazionali operanti in un’ampia gamma di settori.

“Il nostro studio è stato affiliato ad Arthur Andersen prima d’ora, pertanto siamo pienamente consci dell’impatto e dell’importanza di lavorare con individui nel resto del mondo che la pensano come noi e che condividono i nostri stessi principi di amministrazione responsabile, trasparenza e un servizio perfettamente integrato su scala globale” ha affermato Samir. “Siamo orgogliosi di poter dire che il nostro studio fornisce un servizio clienti ineccepibile in questo mercato esclusivo sin dal 1962 e ora riusciremo a fare ancor di più, ampliando il nostro portafoglio di servizi e la nostra portata a livello globale.”

“L’aggiunta di una presenza in Algeria è un’altra componente della nostra strategia di espansione in Africa e contempla un altro mercato essenziale” ha affermato Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Amministratore generale di Andersen. “Considerati i legami che sussistono tra lo studio e Arthur Andersen e gli stretti rapporti di collaborazione intrattenuti con altri studi collaboranti, non nutro alcun dubbio sul fatto che questo team andrà ad integrare le competenze con gli altri studi con cui intratteniamo dei rapporti di collaborazione e affiliazione in questa regione.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 202 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

