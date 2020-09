Andersen Global amplia sua presença no Norte da África

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Demonstrando ainda mais seu compromisso de ampliar sua plataforma global na África, a Andersen Global anunciou que entrou no mercado argelino por meio de um acordo de colaboração com a Cabinet Hadj Ali, firma que presta serviços tributários completos.

Sediada em Argel, a firma é liderada pelo diretor administrativo Samir Hadjali, foi fundada há aproximadamente 60 anos e vem crescendo, contando hoje com mais de 40 profissionais. Ela oferece serviços tributários e de consultoria a empresas administradas por proprietários, grandes multinacionais e subsidiárias de corporações internacionais dos mais diversos setores.

“Como éramos anteriormente uma afiliada à Arthur Andersen, compreendemos e valorizamos a importância e a influência de trabalhar com pessoas de mentalidade semelhante em todo o mundo, com as quais partilhamos do compromisso com a boa gestão, a transparência e por prestar serviços uniformizados internacionalmente”, comentou Samir. “Desde 1962, nossa firma se orgulha de oferecer atendimento ao cliente de máxima qualidade nesse mercado único, e vamos fortalecer essa oferta ao ampliarmos nossos serviços e alcance em todo o mundo.”

“Acrescentar uma localidade na Argélia é mais um componente de nossa estratégia de expansão na África e nos posiciona em outro importante mercado geográfico”, declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. “Considerando os vínculos anteriores com a Arthur Andersen e o estreito relacionamento profissional com outras firmas colaboradoras, tenho a certeza de que sua equipe complementará nossas firmas associadas e colaboradoras de toda a região.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 202 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.