inwi money lance un service de transfert d'argent international en partenariat avec WorldRemit et MFS Africa

RABAT, Maroc--(BUSINESS WIRE)--inwi money, filiale d'inwi et acteur majeur des télécommunications en matière de services d'argent mobile, a élargi son offre avec le lancement d'un service de transfert d'argent international pour ses clients "inwi money".

"Le lancement de ce nouveau service est le fruit de nos efforts visant à diversifier les moyens de paiement disponibles au Maroc, à élargir l'inclusion financière à un plus grand nombre de Marocains et à réduire la dépendance aux transactions en espèces. Les clients inwi peuvent désormais recevoir de l'argent de leurs proches à l'étranger rapidement et en toute sécurité", explique Nicolas Levi, Directeur général d'inwi money.

Comment ça marche ? Une fois que le transfert d'argent est autorisé par l'expéditeur via la plateforme WorldRemit, le destinataire est averti par SMS, et le montant transféré est directement crédité sur son compte inwi money.

Ce nouveau service est le résultat d'un partenariat stratégique entre inwi money et WorldRemit, l'un des principaux fournisseurs de services de transfert d'argent en ligne, ainsi que MFS Africa, une société panafricaine de premier plan qui exploite l'une des plus grandes plateformes de paiement électronique en Afrique.

Awa Gueye, responsable de l'Afrique occidentale et centrale francophone et du Maroc chez WorldRemit, a déclaré : "Notre partenariat avec inwi Money et MFS Africa est une excellente occasion d'élargir la portée de nos services, contribuant ainsi à l'inclusion financière dans le nord du continent africain. En offrant une nouvelle méthode pour recevoir de l'argent dans le portefeuille d'inwi, WorldRemit fournit un service de transfert d'argent abordable, sûr et rapide. Grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure de faciliter l'accès des Marocains aux transferts d'argent, tant dans leur pays d'origine que dans la diaspora, depuis l'un des 50 pays et plus que compte WorldRemit à travers le monde".

Dare Okoudjou, Directeur Général de MFS Africa a ajouté, "Grâce à notre partenariat avec inwi money, MFS Africa étend son réseau au Maroc. Le Maroc est une plaque tournante clé de la fintech en Afrique, grâce à sa position géographique, son influence économique et culturelle, et sa contribution active à la croissance du continent. Depuis de nombreuses années, il accueille des étudiants et des travailleurs étrangers de toute l'Afrique, pour qui le transfert d'argent est un besoin quotidien essentiel. Le partenariat que nous lançons aujourd'hui avec inwi money facilitera la vie de cette communauté, ainsi que celle de millions de Marocains qui souhaitent recevoir des transferts de leur famille et de leurs amis à l'étranger. Ce jour marque une étape importante dans notre mission visant à éliminer les obstacles aux paiements numériques".

Avec ce nouveau service, inwi money élargit sa gamme de services à valeur ajoutée, avec beaucoup de succès. Quelques mois après son lancement, inwi money compte déjà près de 500 000 clients à travers le Maroc.

Envoyer de l'argent au Maroc peut désormais se faire rapidement et en toute sécurité dans votre portefeuille inwi money, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via l'application WorldRemit ou en ligne sur www.worldremit.com.

Fin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À propos d'inwi money

"Inwi money" est la solution de paiement mobile de l'opérateur numérique mondial inwi. La mission d'inwi money est de jouer un rôle significatif dans l'inclusion financière au Maroc, en pilotant les transactions à travers une gamme de services de paiements numériques de grande envergure. inwi money dispose d'une large gamme de services à haute valeur ajoutée et compte déjà plus de 500 000 clients.

Pour plus d'informations : www.inwimoney.ma

À propos de WorldRemit

WorldRemit est un leader mondial des services de paiements. Nous avons bouleversé un secteur dominé jusque-là par des acteurs traditionnels hors ligne en organisant un service de transferts d’argent internationaux en ligne – rendant ceux-ci plus sûrs, plus rapides et moins coûteux. À ce jour, nous réalisons des transferts dans 50 devises vers 150 pays par le biais de 6.500 couloirs internationaux de transfert et employons plus de 1.100 personnes à travers le monde.

En ce qui concerne l’envoi, l’application WorldRemit est 100% numérique (sans argent liquide), ce qui améliore la commodité ainsi que la sécurité. De plus, pour les destinataires des transferts, la société offre une large gamme d’options, notamment le dépôt bancaire, l’encaissement d’argent, le rechargement de crédit téléphonique et d’argent mobile.

WorldRemit est soutenu par Accel, TCV et Leapfrog. Son siège social est situé à Londres, au Royaume-Uni et la société dispose de bureaux régionaux dans les pays suivants: Afrique du Sud, Australie, Belgique, Canada, États-Unis, Hong Kong, Kenya, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Philippines, Rwanda, Singapour, Somalie, Tanzanie et Zimbabwe.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.worldremit.com

À propos de MFS Africa

MFS Africa est une fintech panafricaine de premier plan, qui exploite le plus grand hub de paiements numériques du continent. Connecté à plus de 180 millions de portefeuilles mobiles en Afrique subsaharienne, MFS Africa offre à ses partenaires une portée inégalée sur l’ensemble du continent. Nous permettons aux commerçants, aux banques, aux opérateurs de téléphonie mobile et aux sociétés de transfert d’argent de profiter de l’ubiquité des portefeuilles mobiles comme un canal de transaction sûr, pratique et rentable. MFS Africa travaille en étroite collaboration avec les acteurs de son écosystème pour offrir des services financiers mobiles simples et sécurisés aux clients non bancarisés et sous-bancarisés. Pour des millions de clients en Afrique et au-delà, nous réduisons l’impact des frontières.

Pour plus d'informations : www.mfsafrica.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.