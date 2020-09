La solution d'infrastructure de mesure avancée de Sagemcom, moteur essentiel de la transition énergétique suédoise vers un avenir durable

RUEIL-MALMAISON, France--(BUSINESS WIRE)--En septembre, ELLEVIO continue d'améliorer le système électrique suédois en étant l'un des premiers GRD scandinaves à amorcer le déploiement à grande échelle de ses compteurs communicants de deuxième génération. Ce déploiement de grande envergure est le fruit des réalisations conjointes d'ELLEVIO, de Sagemcom et de son partenaire local, ONE Nordic.

Depuis la formation de leur partenariat en mars 2019, Sagemcom a mis au point et distribué une nouvelle génération de compteurs monophasés S211 et de compteurs polyphasés T211, qui permettent à ELLEVIO de se positionner dans le nouveau paysage énergétique et d'aborder le service client de façon inédite. C'est la double technologie cellulaire avancée à capacité « deep indoor » LTE NB-IoT + LTE Cat-M qui est utilisée pour garantir la fiabilité de la solution.

En moins de huit mois et dans un contexte particulier, Sagemcom a mis au point et fait certifier la nouvelle génération de compteurs communicants installés sur le terrain, dans la région de Stockholm, par ONE Nordic depuis juin 2020. Les nouvelles fonctionnalités clés ont déjà été déployées, alliant gestion du réseau basse tension, expérience de l'utilisateur final - à l'aide d'une interface client locale (port P1) - et déclenchement d'alarmes, dont des notifications « last gasp » envoyées en cas de coupure d'électricité, de détection de pannes à neutre, de distorsion harmonique, d'opérations à la demande menées à distance, etc. Ces capacités de comptage constituent le moteur de l'avenir de la surveillance du réseau, visant à proposer le meilleur service possible aux clients finaux. À ce jour, les premiers retours d'expérience ont livré des résultats très impressionnants, dont un niveau de service de connectivité supérieur à 99 % ayant permis de lancer en septembre 2020 le déploiement du système à grande échelle dans l'ensemble des régions où Ellevio mène ses activités de propriétaire du réseau.

Par ailleurs, l'évolutivité de la solution est garantie par la possibilité éprouvée sur le terrain de mettre en œuvre de nombreuses campagnes de mise à jour du micrologiciel pour assurer la conformité de la solution de bout en bout actuelle aux exigences de demain. C'est de cette manière que le partenariat à long terme entre ELLEVIO, ONE Nordic et Sagemcom contribuera à l'élaboration des écosystèmes d'énergie durable du futur.

« Le partenariat solide et transparent qui unit Ellevio, Sagemcom et ONE Nordic a abouti à la finalisation d'une expérimentation grandeur nature très réussie, axée sur le déploiement de la solution et des dispositifs de comptage chez nos clients, sur le terrain, ce qui a permis au programme d'Ellevio centré sur la prochaine génération de compteurs communicants d'entrer dans la phase de déploiement massif de cette nouvelle technologie. Nous franchissons simultanément plusieurs étapes très importantes en faveur de la transition énergétique dont nous avons tant besoin. L'introduction du comptage intelligent est une composante essentielle du réseau intelligent indispensable pour accroître et rendre possible l'électrification de nos sociétés et fournir des informations énergétiques optimisées à nos clients », a déclaré Johan Löwemo, responsable du programme chez Ellevio.

Cet ambitieux projet renforce le leadership européen de Sagemcom en matière de solutions de comptage intelligent ainsi que sa capacité à atteindre les objectifs de ses clients.

À propos d'Ellevio :

Ellevio est l'un des plus importants gestionnaires de réseau de distribution d'énergie en Suède. Ellevio investit dans, met au point et assure la maintenance de ses réseaux électriques afin de garantir l'approvisionnement fiable en électricité de plus de 960 000 clients. Ellevio déploie actuellement ses compteurs communicants de deuxième génération, opération devant s'échelonner de 2020 à 2023. Le siège de la société se trouve à Stockholm.

Site web : https://www.ellevio.se/en/English/

À propos de ONE Nordic :

ONE Nordic est l'un des principaux fournisseurs de services techniques, de maintenance et de passation de contrats en Suède. Nous aidons les producteurs, fournisseurs et utilisateurs d'énergie à élaborer, entretenir, moderniser et optimiser leurs installations. ONE Nordic est un groupe d'entreprises fort de près de 1 000 employés, dont le siège se situe à Malmö, et caractérisé par un chiffre d'affaires avoisinant les deux milliards de couronnes suédoises.

Site Internet : www.one-nordic.se/

À propos de Sagemcom

Sagemcom est un groupe européen de premier plan basé en France et actif sur le marché des terminaux communicants à forte valeur ajoutée (solutions haut débit, solutions audio-vidéo et solutions de bout en bout de réseau intelligent). Le chiffre d'affaires total du groupe s'élève à 2,1 milliards d'euros tandis que la société emploie 5 500 personnes dans plus de 50 pays.

www.sagemcom.com // https://www.linkedin.com/company/sagemcom // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom //

