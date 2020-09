Wintershall Dea og Cognite hjelper domeneksperter i Nordsjøen med å skape verdi med data

OSLO, Norge--(BUSINESS WIRE)--I sitt pågående samarbeid om digital transformasjon, har Wintershall Dea inngått en avtale med Cognite om å distribuere Cognite Data Fusion (CDF) til Brage-feltet, og skalere Wintershall Deas Data Hub fra Tyskland til Norge.

Arbeidet bygger videre på et eksisterende partnerskap mellom selskapene. Det vil frigjøre og kontekstualisere data fra Brage-feltet for å utvikle applikasjoner som støtter Wintershall Deas domeneeksperter i beslutningsprosesser for smart vedlikehold og produksjonsoptimalisering.

Blant annet vil det utvikles et rådgivende verktøy som vil gjøre det mulig for olje-vann-separatorer å driftes med dynamiske kapasitetsgrenser, noe som vil optimalisere produksjonen og redusere driftskostnader.

Ved å bruke kontekstualiserte data fra ventiler og annet sikkerhetskritisk utstyr, vil det også bli mulig å gå fra kalenderbasert vedlikehold til proaktivt vedlikehold av ventiler.

- Vi ser frem til å utvikle disse løsningene med Cognite, ettersom de er velprøvde teknologier, slik at vi raskt kan øke verdien, sier Christian Eide fra Wintershall Dea Norge.

Cognite vil samarbeide med OT-arkitekter, dataintegrasjonsteamet og fageksperter fra Wintershall Dea for å utvikle disse løsningene ved å bruke data i CDF.

Dette samarbeidet legger også et grunnlag for videre skalering og akselerasjon av digitale initiativer og Wintershall Deas Data Hub. Data Hub skaper en datareferansearkitektur, noe som er en viktig faktor for å skalere tiltak på tvers av utstyr. Data Hub bruker Cognite Data Fusion som en viktig komponent.

- Dette er et perfekt eksempel på hvordan Cognite Data Fusion blir brukt til å styrke og hjelpe utviklerne og ekspertene til Wintershall Dea, som fortsetter å lede an med sin digitale agenda, sier John Markus Lervik, adm.dir. i Cognite.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 800 ansatte fra mer enn 60 land.

Om Cognite

Cognite er et globalt softwarefirma som hjelper industribedrifter over hele verden med digitalisering. Cognites softwarepakke, Cognite Data Fusion (CDF), frigjør industridata fra forskjellige systemer, samler den på et sted og kontekstualiserer den, som bidrar til mer effektiv og sikker produksjon samt øker verdiskapningen.

Besøk oss på www.cognite.com og følg oss på Twitter @CogniteData og LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cognitedata