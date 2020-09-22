Sagemcom AMI解決方案是瑞典能源轉型邁向永續未來的關鍵動力

法國呂埃-瑪律邁松--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--ELLEVIO將在9月份成為首批開始大規模推廣第二代智慧電錶的北歐配電系統營運商(DSO)之一，繼續改善瑞典的電力系統。此次大規模部署由ELLEVIO、Sagemcom及其在地合作夥伴ONE Nordic共同實施。

自2019年3月得標以來，Sagemcom已開發並交付新一代S211單相電錶和T211多相電錶，讓ELLEVIO能夠因應新的能源格局和客戶服務的要求。這些產品使用先進的深部室內雙網技術LTE NB IoT + LTE Cat-M，以確保解決方案的可靠性。

在不到8個月的時間內和特定環境下，Sagemcom開發並認證了新一代智慧電錶，並自2020年6月起由ONE Nordic在斯德哥爾摩地區安裝。已部署的主要新功能同時包括：透過客戶本地介面（P1埠）和低壓網路管理提供的最終用戶體驗；以及警報傳遞功能，包括在停電、中性線故障偵測、諧波失真、遠距隨選操作等情況下發送「最後時刻」消息。這些電錶功能推動著未來電網監控的發展，以盡力為最終客戶提供服務。截至目前，首批體驗報告的結果令人印象非常深刻，其連接服務水準達到99%以上，使得作為電網所有者的Ellevio能夠從2020年9月開始在其營運的所有地區進行大規模部署。

此外，該解決方案的後續升級也有保證，未來可能提供經過現場驗證的大規模韌體更新，以確保現在的端到端解決方案符合未來的要求。ELLEVIO、ONE Nordic和Sagemcom以這種方式長期合作，協助建立未來的永續能源生態系統。

Ellevio計畫負責人Johan Löwemo表示：「Ellevio、Sagemcom和ONE Nordic之間擁有牢固而透明的合作夥伴關係，這使得為我們的客戶現場部署解決方案和電錶設備的全面試行工作大獲成功，因此，Ellevio現在可以使用這項新技術，繼續大規模推進下一代智慧電錶計畫。同時，我們還在為急需的能源轉型採取非常重要的措施。智慧電錶是智慧電網中的基本組成部分，對於加強和促進社會電氣化並為我們的客戶提供增強的能源洞察力不可或缺。」

這一龐大專案加強了Sagemcom European在智慧電錶解決方案方面的領導地位，也強化其達成客戶目標的能力。

關於Ellevio：

Ellevio是瑞典最大的配電系統營運商之一。Ellevio投資、開發和維護本公司的電網，以確保為逾96萬客戶提供可靠的電力供應。Ellevio目前正在部署第二代智慧電錶，將從2020年進行到2023年。該公司總部位於斯德哥爾摩。

公司網站：https://www.ellevio.se/en/English/

關於ONE Nordic：

ONE Nordic是瑞典技術服務、維護服務和承包服務的一流供應商之一。我們幫助能源生產商、能源供應商和能源用戶建設、維護設施並進行現代化和最佳化。本公司旗下有數家子公司，營業額約20億瑞典克朗，員工約1000人，總部位於瑪律默。

公司網站：www.one-nordic.se/

關於Sagemcom

Sagemcom是高附加價值通訊終端市場（寬頻解決方案、影音解決方案和智慧電網端到端解決方案）的一流歐洲集團，總部位於法國。集團營業額總計達21億歐元，在50多個國家擁有5,500名員工。

www.sagemcom.com // https://www.linkedin.com/company/sagemcom // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom //

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。