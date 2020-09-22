Sagemcom AMI解决方案是瑞典向可持续未来能源转型的关键动力

法国吕埃-马尔迈松--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--ELLEVIO将在9月作为首批开始第二代智能电表大规模推广的北欧配电系统运营商(DSO)之一，继续改善瑞典的电力系统。此次大规模部署由ELLEVIO、Sagemcom及其本地合作伙伴ONE Nordic共同实施。

自2019年3月中标以来，Sagemcom已开发并交付了新一代S211单相电表和T211多相电表，让ELLEVIO能够应对新的能源格局和客户服务的要求。这些产品使用了先进的深部室内双网技术LTE NB IoT + LTE Cat-M，以确保解决方案的可靠性。

Sagemcom在不到8个月的时间内和特定环境下，开发和认证了新一代智能电表，并自2020年6月起由ONE Nordic在斯德哥尔摩地区安装。已部署的主要新功能同时包括：通过用户本地界面（P1端口）和低压网络管理提供的最终用户体验；以及警报传递功能，包括在停电、中性线故障检测、谐波失真、远程按需操作等情况下发送“最后时刻”消息。这些电表功能推动着未来电网监控的发展，以尽力为最终客户提供服务。截止目前，首批体验报告的结果令人印象非常深刻，其连接服务水平达到99%以上，使得作为电网所有者的Ellevio能够从2020年9月开始在其运营的所有地区的开始大规模部署。

此外，该解决方案的后续升级也有保证，未来可能提供经过现场验证的大规模固件更新，以确保现在的端到端解决方案符合未来的要求。ELLEVIO、ONE Nordic和Sagemcom以这种方式的长期合作帮助构建未来的可持续能源生态系统。

Ellevio计划负责人Johan Löwemo表示：“Ellevio、Sagemcom和ONE Nordic之间拥有牢固而透明的合作伙伴关系，这使得为我们的客户现场部署解决方案和电表设备的全面试点工作取得了巨大成功，因此，Ellevio现在可以使用这项新技术，继续大规模推进下一代智能电表计划。同时，我们还在为急需的能源转型采取非常重要的举措。智能电表是智能电网中的基本组成部分，对于实现和促进社会电气化并为我们的客户提供增强的能源洞察力必不可少。”

这一庞大项目加强了Sagemcom European在智能电表解决方案方面的领导地位，也增强了其实现客户目标的能力。

关于Ellevio：

Ellevio是瑞典最大的配电系统运营商之一。Ellevio投资、开发和维护本公司的电网，以确保为逾96万客户提供可靠的电力供应。Ellevio目前正在部署第二代智能电表，将从2020年进行到到2023年。该公司总部位于斯德哥尔摩。

公司网站：https://www.ellevio.se/en/English/

关于ONE Nordic：

ONE Nordic是瑞典技术服务、维护服务和承包服务的领先供应商之一。我们帮助能源生产商、能源供应商和能源用户建设、维护、现代化和优化其设施。本公司下属数家子公司，营业额约20亿瑞典克朗，员工约1000人，总部位于马尔默。

公司网站：www.one-nordic.se/

关于Sagemcom

Sagemcom是高增值通信终端市场（宽带解决方案、影音解决方案和智能电网端到端解决方案）的领先欧洲集团，总部位于法国。集团营业额共达21亿欧元，在50多个国家拥有5,500名员工。

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