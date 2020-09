BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) heeft vandaag aangekondigd dat Idorsia Pharmaceuticals Ltd (SIX: IDIA) Veeva Commercial Cloud heeft geselecteerd om zijn digitale veldkracht in de VS, Japan en landen in heel Europa mogelijk te maken. Idorsia loopt voorop op het gebied van innovatieve therapieën en had de beste cloudtechnologie nodig om zijn wereldwijde commerciële strategie te stimuleren. Veeva Commercial Cloud brengt multichannel engagement, data, content en analytics samen om Idorsia de basis te geven voor digitale excellentie.

“Veeva is een belangrijke partner die ons heeft geholpen om snel op te schalen en onze groeiplannen ondersteunt”, zegt Joseph Bejjani, CIO bij Idorsia. “Veeva Commercial Cloud stroomlijnt commerciële processen van pre-launch planning tot uitvoering en stelt onze buitendienst digitaal in staat om klanten effectiever te betrekken.”

