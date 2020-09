BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) heeft vandaag aangekondigd dat Medis is overgestapt op multichannel Veeva CRM in 15 landen in Centraal- en Oost-Europa om zijn commerciële strategie te bevorderen en efficiëntere en effectievere interacties met zorgprofessionals te stimuleren (HCP’s).

“Veeva CRM biedt onze teams een flexibele oplossing die zich aanpast aan de unieke go-to-market-strategieën van elke klant”, zegt Kristina Jerič, multichannel implementatieleider bij Medis. “Nu kunnen onze veldteams de klantinzichten krijgen die ze nodig hebben om snel gerichte, relevante interacties met HCP’s te stimuleren.”

