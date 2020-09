BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che Idorsia Pharmaceuticals Ltd (SIX: IDIA) ha scelto Veeva Commercial Cloud per sfruttare al meglio sul campo la propria potenza digitale negli Stati Uniti, in Giappone e in vari Paesi europei. Idorsia, azienda all’avanguardia nel campo delle terapie innovative, aveva bisogno della miglior tecnologia cloud per attuare la propria strategia commerciale su scala globale. Concentrando coinvolgimento digitale, dati, contenuti e capacità di analisi, Veeva Commercial Cloud offre a Idorsia la base ideale per il conseguimento dell’eccellenza digitale.

“Veeva è un partner importante, che ci ha aiutato a progredire rapidamente favorendo i nostri piani di sviluppo”, ha dichiarato Joseph Bejjani, direttore informatico di Idorsia.

