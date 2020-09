inwi money lancia un'opzione internazionale di trasferimento del denaro in collaborazione con WorldRemit e MFS Africa

RABAT, Marocco--(BUSINESS WIRE)--inwi money, una controllata di inwi e importante operatore di telecomunicazioni nei servizi del denaro mobile, ha ampliato la sua offerta con il lancio di un servizio internazionale di money transfer per i suoi clienti "inwi money".

"Il lancio di questo nuovo servizio è il risultato concreto del nostro impegno verso la diversificazione dei metodi di pagamento disponibili in Marocco, per ampliare l'inclusione finanziaria e coinvolgere un maggior numero di marocchini, riducendo la dipendenza dalle transazioni in contanti. I clienti di inwi ora possono ricevere denaro dai loro cari all'estero in modo rapido e sicuro", spiega Nicolas Levi, CEO di inwi money.

