Sagemcom AMI Solution, a um fator essencial na transição energética sueca para um futuro sustentável

RUEIL-MALMAISON, France--(BUSINESS WIRE)--Em setembro, a ELLEVIO continuará melhorando o sistema de eletricidade sueco ao ser uma das primeiras operadoras de sistema de distribuição nórdicas a iniciar a implantação em larga escala de seus medidores inteligentes de segunda geração. Essa implementação massiva é o resultado de realizações conjuntas entre a ELLEVIO, a Sagemcom e seu parceiro local, a ONE Nordic.

Desde a concessão em março de 2019, a Sagecom desenvolveu e entregou uma nova geração de medidores monofásicos S211 e medidores multifásicos T211 que permitem à ELLEVIO assumir o controle do novo cenário energético e de atendimento ao cliente. A avançada tecnologia celular dual interna de LTE NB IoT + LTE Cat-M é usada para garantir a confiabilidade da solução.

Em menos de 8 meses e em um contexto específico, a Sagecom desenvolveu e certificou a nova geração de medidores inteligentes que são instalados no campo pela ONE Nordic desde junho de 2020 na área de Estocolmo. Os novos recursos principais já foram implantados oferecendo uma combinação de experiências do usuário final – por meio de uma interface local do cliente (Porta P1) – e manutenção de rede de baixa tensão; com entrega de alarmes que incluem mensagens finais enviadas em caso de falha de energia, detecção de falhas neutras, distorção harmônica, operações remotas sob demanda, etc. Essas capacidade de medição representam os fatores de futuro monitoramento de redes para fornecer os melhores serviços aos consumidores finais. A partir de hoje, a experiência adquirida atingiu resultados muito impressionantes com um nível de serviço de conectividade acima de 99%, o que permite o lançamento da implantação em larga escala a partir de setembro de 2020 em todas as regiões onde a Ellevio atua como proprietária da rede.

Além disso, a resolutividade da solução é garantida pela possibilidade comprovada de campanha de atualização de firmware em massa a fim de garantir que a solução integral atual cumprirá os requisitos futuros. Dessa forma, a parceira de longo prazo entre a ELLEVIO, a ONE Nordic e a Sagecom contribui para os futuros ecossistemas de energia sustentável.

“A sólida e transparente parceria entre a Ellevio, a Sagecom e a ONE Nordic resultou na conclusão de um piloto bem sucedido em grande escala, implantando a solução e equipamentos de medição para os nossos consumidores no campo, portanto, o programa da Ellevio para a próxima geração de medidores inteligentes agora prossegue com a implantação massiva dessa nova tecnologia. Ao mesmo tempo, estamos dando passos importantes na direção da tão necessária transição energética. A introdução da medição inteligente é um componente fundamental na rede inteligente, que é necessária para aumentar e possibilitar a eletrificação das nossas sociedade e fornecer energia aprimorada aos nossos consumidores”, afirmou Johan Löwemo, Diretor do Programa na Ellevio.

Esse ambicioso projeto reforça a liderança europeia da Sagecom em soluções de medição inteligente e sua capacidade de satisfazer os objetivos dos seus clientes.

Sobre a Ellevio:

A Ellevio é uma das maiores operadoras de rede de distribuição na Suécia. A Ellevio investe, desenvolve e mantém as redes elétricas da empresa para garantir o fornecimento de eletricidade confiável a mais de 960 mil consumidores. A Ellevio está atualmente implantando medidores inteligentes de segunda geração de 2020 a 2023. A empresa tem sede em Estocolmo.

Site: https://www.ellevio.se/en/English/

Sobre a ONE Nordic:

A ONE Nordic é um dos principais fornecedores de serviços técnicos, serviços de manutenção e contratação de serviços na Suécia. Ajudamos os produtores, fornecedores e usuários de energia a construir, manter, modernizar e otimizar suas instalações. É composta de um grupo de empresas com um faturamento de aproximadamente 2 bilhões de coroas suecas e cerca de mil funcionários, com sede em Malmö.

Site: www.one-nordic.se/

Sobre a Sagemcom

A Sagecom é um grupo líder europeu no mercado de terminais de comunicação com alto valor agregado (soluções de banda larga, soluções de áudio e vídeo, e soluções integrais de redes inteligentes), com sede na França. O faturamento do grupo soma 2,1 bilhões de euros, o efetivo de pessoal de 5.500 funcionários trabalha em mais de 50 países.

www.sagemcom.com // https://www.linkedin.com/company/sagemcom // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom //

