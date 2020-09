inwi money lanceert internationale overboeking mogelijkheid in samenwerking met WorldRemit en MFS Africa

RABAT, Marokko--(BUSINESS WIRE)--inwi money, een dochteronderneming van inwi en toonaangevende telecomspeler op het gebied van mobiele gelddiensten, heeft zijn aanbod uitgebreid met de lancering van een internationale geld overmakingsdienst voor zijn “inwi money” -klanten.

“De lancering van deze nieuwe dienst is een concreet resultaat van onze inspanningen om de beschikbare betaalmethoden in Marokko te diversifiëren, om de financiële inclusie te verbreden tot een groter aantal Marokkanen en om de afhankelijkheid van contante transacties te verminderen. inwi-klanten kunnen nu snel en veilig geld ontvangen van hun dierbaren in het buitenland ”, legt Nicolas Levi uit, CEO van inwi money.

