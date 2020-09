LafargeHolcim signe un engagement net zéro avec des objectifs basés sur la science

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--LafargeHolcim rejoint l'initiative SBTi (Science-Based Targets) "Business Ambition for 1.5°C", devenant ainsi la première entreprise mondiale de matériaux de construction à signer l'engagement avec des objectifs intermédiaires pour 2030, validés par SBTi. Cet engagement s'appuie sur le leadership de LafargeHolcim dans la construction verte avec des solutions de pointe telles que l'ECOPact, son béton vert, et Susteno, son ciment circulaire phare.

Dans ses objectifs pour 2030, LafargeHolcim réduit encore son objectif d'intensité en CO2 dans le ciment à 475 kg de CO2 net par tonne de matériau cimentaire (CO2/t.cem. net). L'Europe est en passe de devenir la première région à atteindre cette ambition de zéro émission nette, en s'appuyant sur sa feuille de route d'investissement de 160 millions de francs suisses lancée l'année dernière.

Pour aller encore plus loin, LafargeHolcim s'est associée à SBTi pour élaborer une feuille de route visant à aligner les objectifs climatiques sur un avenir à 1,5°C dans le secteur du ciment, repoussant ainsi les limites de la construction verte.

Jan Jenisch, PDG : « Je crois en la construction d'un monde qui fonctionne pour les gens et la planète. C'est pourquoi nous réinventons la façon dont le monde se construit aujourd'hui pour le rendre plus vert grâce à des solutions circulaires et à faible émission de carbone. Je suis très heureux de travailler avec SBTi, en adoptant une approche scientifique rigoureuse pour façonner notre feuille de route ‘nette zéro’ et en accélérant nos efforts pour réduire considérablement notre empreinte carbone. Je ne cesserai de repousser les limites pour montrer la voie de la construction verte ».

Magali Anderson, responsable du développement durable : « En tant que premier producteur mondial de ciment, nous avons un rôle clé à jouer dans la lutte contre la crise climatique actuelle. Sur la voie de notre objectif de devenir une entreprise ‘nette zéro’, nous ne sommes pas seulement une partie de la solution, nous nous engageons à soutenir nos clients dans leurs ambitions de réduction des émissions de CO2. Aucune entreprise ne peut relever à elle seule le défi climatique actuel, c'est pourquoi nous sommes partenaires pour l'impact ».

David Redfern, PDG de Lafarge Est du Canada, explique : « Pour faire la différence en matière de durabilité, il faut plus que de bonnes intentions. Nous avons besoin de science, de partenaires stratégiques et d'objectifs opérationnels. L'engagement ‘net zéro’ de LafargeHolcim avec l'initiative SBTi (Science-Based Targets), une collaboration mondiale entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte mondial des Nations unies (UNGC), l'Institut des ressources mondiales (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF) souligne notre leadership en durabilité dans le secteur des matériaux de construction. »

« Nos activités canadiennes continuent d'innover et de donner l'exemple avec la mise en œuvre d'études sur le captage du carbone, de mesures de réduction de la consommation d'énergie et de collaboration avec nos partenaires industriels. Ensemble, nous pouvons construire un avenir durable non seulement pour le Canada, mais aussi pour la planète entière », affirme Brad Kohl, PDG de Lafarge Ouest du Canada.

Alberto Carrillo, directeur des objectifs scientifiques au CDP, l'un des partenaires de l'initiative SBTi, a déclaré : « Nous, à SBTi, sommes ravis que LafargeHolcim ait rejoint le groupe de plus de 290 leaders de l'industrie engagés dans un avenir à 1,5°C. En tant qu'acteur principal de l'une des industries les plus intensives en carbone, le leadership de LafargeHolcim démontre qu'une économie ‘nette zéro’ est à portée de main ».

Le SBTi a approuvé l'engagement de LafargeHolcim de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ampleur 1 et 2 de 21%2 par tonne de matériaux cimentaires d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2018. Avec cet objectif, LafargeHolcim s'engage à réduire les émissions de GES d’ampleur 1 de 17,5 % par tonne de matériaux cimentaires et les émissions de GES d’ampleur 2 de 65 % par tonne de matériaux cimentaires dans le même délai.

D'ici 2030, LafargeHolcim s’engage à:

Accélérer l'utilisation de produits à faible teneur en carbone et neutres en carbone tels que l'ECOPact et le Susteno

Recycler 100 millions de tonnes de déchets et de produits dérivés pour produire de l'énergie et des matières premières

Augmenter l'utilisation de l'argile calcinée et développer de nouveaux ciments avec de nouveaux liants

Doubler les combustibles dérivés des déchets dans la production pour atteindre 37%

Atteindre 475 kg de CO2 net par tonne de matériau cimentaire (CO2/t. cem net)

Mettre en œuvre sa première installation de production de ciment à émission nette de CO2 nulle

En plus de cette promesse de réduire les émissions d’ampleur 1 et 2, LafargeHolcim élargira ses actions sur l'ensemble de sa chaîne de valeur pour inclure les émissions d’ampleur 3. Grâce à cette approche holistique, LafargeHolcim réduira de 20 % ses émissions liées au transport et au carburant.

Dans le cadre de son parcours ‘net zéro’, LafargeHolcim accélérera la construction circulaire en augmentant l'utilisation de matériaux recyclés dans ses produits et ses processus tout en récupérant les matériaux à la fin de leur cycle de vie. Rien qu'en 2019, LafargeHolcim a recyclé 48 millions de tonnes de déchets, ce qui en fait un leader mondial en matière de solutions de gestion des déchets, contribuant à des villes plus propres tout en préservant les ressources limitées de la planète.

L'entreprise utilisera la prochaine décennie pour développer et déployer des technologies avancées, préparant ainsi la prochaine étape de son parcours vers le ‘net zéro’. Elle pilotera notamment plus de vingt projets de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) en Europe et en Amérique du Nord.

Pour plus d'informations sur l'engagement climatique de LafargeHolcim, veuillez consulter la section détaillée sur le climat sur le site www.lafargeholcim.com. Pour plus d'informations sur l'économie circulaire et d'autres aspects de sa stratégie de durabilité, voir www.lafargeholcim.com/climate-energy.