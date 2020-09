AMI-Lösung von Sagemcom ist Schlüsselfaktor beim Übergang von Schwedens Energiesektor in eine nachhaltige Zukunft

RUEIL-MALMAISON, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--Im September wird ELLEVIO das schwedische Elektrizitätssystem weiter verbessern und als einer der ersten nordischen Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen mit der großflächigen Einführung von intelligenten Zählern der zweiten Generation beginnen. Diese groß angelegte Einführung ist das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen von ELLEVIO, Sagemcom und seinem regionalen Partner ONE Nordic.

Seit der Auszeichnung im März 2019 hat Sagemcom einphasige Zähler (Modell S211) und mehrphasige Zähler (Modell T211) der neuen Generation entwickelt und geliefert, die es ELLEVIO ermöglichen, den neuen Anforderungen an Energieerzeugung und Kundenbetreuung gerecht zu werden. Mithilfe der fortschrittlichen dualen zellularen Technologie LTE NB IoT + LTE Cat-M für Innenräume wird die Zuverlässigkeit der Lösung sichergestellt.

In weniger als 8 Monaten hat Sagemcom unter besonderen Bedingungen intelligente Zähler der neuen Generation entwickelt und zertifiziert, die von ONE Nordic seit Juni 2020 im Raum Stockholm installiert werden. Die neuen Hauptfunktionen sind bereits im Einsatz und bieten kombinierte Vorteile für die Endbenutzer mittels lokaler Kundenschnittstelle (P1 Port) und Niederspannungsnetzmanagement sowie mit Alarmübermittlung einschließlich bei Stromausfall gesendeten „Last Gasp“-Meldungen, Erkennung von Neutralleiterunterbrechungen, harmonischer Verzerrung, On-Demand-Betrieb aus der Ferne usw. Solche Messfunktionen sind entscheidende Voraussetzungen für eine künftige Netzüberwachung und einen optimalen Endkunden-Service. Bislang sind die Erfahrungen bei der Anbindung mit einem Leistungsniveau von über 99 % sehr beeindruckend, sodass eine großflächige Einführung ab September 2020 in der gesamten Region, in der Ellevio als Netzeigentümer tätig ist, möglich ist.

Darüber hinaus wird die Erweiterbarkeit der Lösung durch die Möglichkeit praxiserprobter massenweiser Firmware-Updates gewährleistet, um sicherzustellen, dass die heutige End-to-End-Lösung auch den künftigen Anforderungen entspricht. Auf diese Weise trägt die langfristige Partnerschaft zwischen ELLEVIO, ONE Nordic und Sagemcom zu nachhaltigen Energie-Ökosystemen der Zukunft bei.

„Die starke und transparente Partnerschaft zwischen Ellevio, Sagemcom und ONE Nordic hat zum Abschluss eines sehr erfolgreichen groß angelegten Pilotprojekts geführt, bei dem die Lösung und die Messausrüstung für unsere Kunden im Feld eingebaut wurden. So kann das Programm von Ellevio für intelligente Zähler der nächsten Generation nun mit der flächendeckenden Einführung dieser neuen Technologie fortgesetzt werden. Gleichzeitig unternehmen wir wichtige Schritte auf dem Weg zur dringend erforderlichen Energiewende. Der Einbau intelligenter Zähler ist eine grundlegende Komponente im intelligenten Stromnetz, um die Versorgung unserer Märkte mit elektrischer Energie voranzutreiben und unseren Kunden einen besseren Einblick in die Energieversorgung zu erlauben“, so Johan Löwemo, Programmleiter bei Ellevio.

Mit diesem ehrgeizigen Projekt stärkt Sagemcom seine europäische Führungsposition bei Smart-Metering-Lösungen sowie die Kapazität zur Erfüllung der Kundenziele.

Über Ellevio:

Ellevio ist einer der größten Betreiber der Elektrizitätsverteilernetze in Schweden. Ellevio widmet sich dem Aufbau, der Unterhaltung und Investition in seine Stromnetze, um den mehr als 960.000 Kunden eine zuverlässige Stromversorgung zu garantieren. Im Zeitraum von 2020 bis 2023 wird Ellevio seine intelligenten Stromzähler der 2. Generation verbauen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm.

Website: https://www.ellevio.se/en/English/

Über ONE Nordic:

ONE Nordic ist ein führender Anbieter von Technik- und Wartungsdienstleistungen sowie Contracting-Leistungen in Schweden. Wir unterstützen Energieerzeuger, Energieversorger und Energienutzer bei Bau, Wartung, Modernisierung und Optimierung ihrer Anlagen. Das Unternehmen besteht aus einer Gruppe von Gesellschaften mit einem Umsatz von etwa 2 Milliarden SEK, rund 1.000 Mitarbeitern und Hauptsitz in Malmö.

Website: www.one-nordic.se/

Über Sagemcom

Sagemcom ist eine führende europäische Gruppe auf dem Markt für Kommunikationsendgeräte mit hoher Wertschöpfung (Breitbandlösungen, Audio-Video-Lösungen und End-to-End-Lösungen für intelligente Stromnetze) mit Sitz in Frankreich. Die Gruppe beschäftigt 5.500 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern und erwirtschaftet einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro.

www.sagemcom.com // https://www.linkedin.com/company/sagemcom // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom //

