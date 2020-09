RUEIL-MALMAISON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--In september zal ELLEVIO het Zweedse elektriciteitssysteem blijven verbeteren door als een van de eerste Scandinavische DSO’s te beginnen met de grootschalige uitrol van zijn tweede generatie slimme meters. Deze enorme uitrol is het resultaat van gezamenlijke prestaties tussen ELLEVIO, Sagemcom en zijn lokale partner, ONE Nordic.

Sinds de onderscheiding in maart 2019 heeft Sagemcom een nieuwe generatie S211 enkelfasige meters en T211 meerfasige meters ontwikkeld en geleverd waarmee ELLEVIO het nieuwe energielandschap en klantenzorg kan opnemen. De geavanceerde diepe indoor dual cellulaire technologie LTE NB IoT + LTE Cat-M wordt gebruikt om de betrouwbaarheid van de oplossing te waarborgen.

