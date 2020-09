Les Canadiens sont encouragés à dire #FINILesVoiesTragiques pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire

OTTAWA--(BUSINESS WIRE)--Opération Gareautrain Canada a présenté aujourd’hui quatre nouvelles vidéos poignantes afin de rappeler aux Canadiens qu’ils « ne peuvent pas retourner en arrière » s’ils prennent des risques près des voies ferrées et des trains — des risques qui pourraient leur coûter un bras ou une jambe, ou même la vie.

Les vidéos sont le dernier ajout à la campagne #FINILesVoiesTragiques d’Opération Gareautrain et ont été présentées aujourd’hui afin de souligner le début de la Semaine de la sécurité ferroviaire (21-27 septembre 2020). Elles comprennent la voix de personnes qui ont été personnellement affectées par des incidents liés aux passages à niveau ou aux intrusions — dont des victimes, des amis et des membres de la famille — et ce qu’elles pensent qu’elles feraient pour prévenir ces incidents si elles le pouvaient. La campagne figure au FINILesVoiesTragiques.ca et sera mise en lumière par des annonces radio, numériques et dans les médias sociaux sur 14 marchés partout au Canada.

Chaque année, 2 100 Nord-Américains sont gravement blessés ou tués parce qu’ils se comportent de manière non sécuritaire près des voies ferrées et des trains. Opération Gareautrain — qui réalise ses activités au Canada et aux États-Unis — cherche à prévenir ces incidents inutiles.

« Les histoires de #FINILesVoiesTragiques sont déchirantes, mais elles transmettent un important message : on ne peut pas retourner en arrière. Elles pressent les gens de prendre des décisions sécuritaires près des voies ferrées et des trains », explique Sarah Mayes, la directrice nationale d’Opération Gareautrain Canada.

« Un comportement non sécuritaire — que ce soit jouer sur du matériel ferroviaire, utiliser les voies ferrées comme raccourci ou même regarder son téléphone à un passage à niveau — peut avoir des conséquences dévastatrices pour vous, vos proches et les membres de votre communauté. »

« Opération Gareautrain a la mission importante de faire comprendre aux Canadiens comment assurer leur sécurité près des voies ferrées et des trains. Nous espérons que la campagne #FINILesVoiesTragiques va toucher de très nombreuses personnes — en particulier les jeunes — et les convaincre de faire preuve de prudence près des voies ferrées », a dit Stephane Tardif, le directeur principal de la Sécurité chez Genesee & Wyoming Canada et le président du Conseil d’administration d’Opération Gareautrain Canada.

Opération Gareautrain et ses partenaires vont appuyer diverses initiatives pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire afin de promouvoir la campagne #FINILesVoiesTragiques et de souligner l’importance de la sécurité ferroviaire. Le 22 septembre, les forces de l’ordre qui ont formé un partenariat avec Opération Gareautrain se joindront à la campagne en participant à Opération dégage la voie — la plus importante initiative d’application des lois sur la sécurité ferroviaire en Amérique du Nord. Le personnel policier appliquera les lois sur les passages à niveau et les intrusions et transmettra les messages sur la sécurité ferroviaire aux communautés par l’intermédiaire de communiqués de presse et des médias sociaux. Le 23 septembre, Opération Gareautrain va lancer le Concours d’animation « Tous à bord vers la sécurité ferroviaire », qui vise à permettre aux jeunes de montrer leurs talents et d’en savoir plus sur la sécurité ferroviaire. Le 24 septembre, Opération Gareautrain va dévoiler des dizaines de décalques sur la sécurité ferroviaire — installés dans des communautés partout au pays — afin de rappeler aux Canadiens qu’il faut « Regarder. Écouter. Vivre. » aux passages à niveau. Finalement, la semaine se terminera par l’annonce du récipiendaire du Prix Roger Cyr 2019 d’Opération Gareautrain — un prix annuel remis à un Ambassadeur de la sécurité ferroviaire qui démontre un engagement exceptionnel envers la promotion de la sécurité ferroviaire au Canada.

Les Canadiens sont encouragés à soutenir la Semaine de la sécurité ferroviaire d’Opération Gareautrain en respectant ces conseils de sécurité ferroviaire, en suivant Opération Gareautrain Canada sur Facebook, Twitter et Instagram et en partageant les messages de sécurité ferroviaire avec leurs proches avec les mots-clics #FINILesVoiesTragiques et #RSW2020.

À propos d’Opération Gareautrain Canada

Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l’Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CN, le CP, VIA Rail, Metrolinx, exo, West Coast Express et Genesee & Wyoming. Par l’intermédiaire de partenariats avec son réseau d’Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire, en collaboration avec des conseils de sécurité, des services de police, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, et grâce à des outils innovateurs comme sa campagne en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre., Opération Gareautrain a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux passages à niveau et aux intrusions sur la propriété des chemins de fer. Les Canadiens peuvent connaître les dernières nouvelles sur la sécurité ferroviaire en visitant le operationgareautrain.ca.