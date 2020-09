Nasce Reactev, la nuova generazione di strumenti di Dynamic Pricing

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Il mercato digitale sta portando la competitività ai massimi livelli. L'aumento delle richieste di decisioni e, soprattutto, la rapidità con cui tali decisioni vengono prese. È certamente nelle strategie di prezzo che questa competitività è più palpabile. In questo contesto è nato Reactev, lo strumento che aiuta i retailer a prendere le decisioni migliori con i loro prezzi, al momento giusto.

Questo software è stato sviluppato da Minderest, un pioniere nel monitoraggio dei prezzi, dei prodotti e degli stock che, dal 2012, sta sviluppando progetti di Pricing per alcune delle più grandi aziende del mondo.

Reactev è uno strumento creato da e per i distributori che, non solo mira ad aiutarli nei loro processi decisionali, ma consente di cambiare il modo in cui progettano le loro strategie di pricing. In un contesto di massima competitività in cui, in pochi secondi, una cattiva decisione sui prezzi può comportare grandi perdite di vendite e di immagine rispetto alla concorrenza, Reactev mette nelle mani dei distributori un'innovativa tecnologia di ottimizzazione dei prezzi con cui massimizzare il volume di vendita e il margine di profitto.

A differenza di altre soluzioni sul mercato, Reactev va molto oltre: è il primo strumento basato interamente sull'Intelligenza Artificiale, progettato per la vendita al dettaglio e vanta gli algoritmi di posizionamento dei prezzi più sofisticati sul mercato. Questa combinazione, oltre al trattamento dei Big Data, consente di proiettare anche sul futuro il posizionamento in vendite, margini e stock, con cui poter anticipare lo stato di avanzamento di una strategia ancor prima di applicarla. Indubbiamente un vantaggio competitivo di valore inestimabile.

Reactev arriva per cambiare il paradigma dei prezzi e sostenere una nuova generazione di strumenti con un obiettivo chiaro: trasformare i propri clienti in leader di mercato.

Per saperne di più: https://www.reactev.com

