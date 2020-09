American Express oznamuje plány na rozšíření salonků Centurion® na dvou amerických hlavních letištích a připravuje se na přivítání pasažérů novou zdravotní a bezpečnostní instruktáží

New “Centurion Lounge Commitment” health and safety protocols (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Společnost American Express (NYSE: AXP) dnes oznámila plány na rozšíření svých dvou proslulých salonků Centurion a představila Centurion Lounge Commitment, soubor nových protokolů a postupů pro ochranu zdraví a posílení bezpečnosti. Společnost se zavázala k jeho implementaci napříč všemi salonky Centurion, jakmile dojde k jejich opětovnému otevření (v některých případech už na začátku října). Centurion na newyorském letišti LaGuardia (LGA) bude přestěhován do větších prostor zcela nového terminálu B a jak bylo již dříve avizováno, současný salonek Centurion na mezinárodním letišti McCarran v Las Vegas (LAS) bude rozšířen a renovován.

„Zdraví, bezpečnost a pohodlí vlastníků naší karty a kolegů zůstává naší nejvyšší prioritou při naší snaze o rozšíření a znovuotevření našich ikonických salonků po celém světě,“ prohlásil Alex Lee, viceprezident pro cestování a benefity. „Věříme, že cestování je zásadním aspektem životního stylu majitelů naší karty. Stejně jako oni, i my se těšíme na to, až opět budeme moci cestovat po světě a jsme nadšeni, že je již brzy přivítáme zpět do našich salonků Centurion.“

Vylepšování salonků Centurion na letištích LAS a LGA

Renovace salonků Centurion na newyorském letišti LaGuardia a mezinárodním letišti McCarran v Las Vegas budou dokončeny v roce 2021. Po rozvolnění opatření omezujících letovou přepravu, bude držitelům karet American Express poskytnut v těchto renovovaných a nově vybavených saloncích ještě větší komfort než doposud.

Prostor salonku Centurion v LGA se zdvojnásobí a přestěhuje se do areálu za bezpečnostní kontrolou nového, nejmodernějšího terminálu B. Letiště. Nový salonek bude obsahovat rodinný pokoj, více pracovního prostoru, soukromé telefonní místnosti a výhledy na panorama New Yorku.

se zdvojnásobí a přestěhuje se do areálu za bezpečnostní kontrolou nového, nejmodernějšího terminálu B. Letiště. Nový salonek bude obsahovat rodinný pokoj, více pracovního prostoru, soukromé telefonní místnosti a výhledy na panorama New Yorku. Nové prostorové rozvržení vůbec prvního salonku Centurion, který byl otevřen roku 2013 na letišti LAS, znamená rozšíření ze zhruba 836 m2 na více než 1245 m2. Nově navržený salonek bude obsahovat dodatečné víceúčelové oblasti, nové soukromé telefonní místnosti, nově navržené recepční a pracovní prostory a další změny.

Letos American Express rovněž pracuje na otevření svých nejnovějších salonků na newyorském letišti Johna F. Kennedyho, londýnském letišti Heathrow a mezinárodním letišti v Denveru.

Vytváření zdravého a bezpečného prostředí za pomoci „The Centurion Lounge Commitment“

Zatímco jsou salonky Centurion kvůli pandemii COVID-19 stále zavřeny, představuje American Express „The Centurion Lounge Commitment“ s cílem ochránit zdraví a zaručit bezpečnost držitelů karet American Express a svých zaměstnanců, jakmile budou znovu otevřeny. Podle průzkumu aktuálních trendů, Amex Trendex*, provedeného společností American Express, téměř 2 ze 3 klientů nejvíce při plánování budoucích letů záleží na bezpečnostních procedurách a procedurách pro ochranu zdraví (39 %) a na flexibilitě (25 %).

Majitele karty čekají nové postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, například opatření zajišťující sociální odstup při sezení, snížení kapacity prostor a jejich častější čištění, nutnost zakrytí obličeje při vstupu do salonku a nahrazení bufetu servírovanými jídly. Pro bezkontaktní odbavení si klienti mohou stáhnout aplikaci American Express® a používat funkci mobilního odbavení. Tyto postupy budou průběžně přehodnocovány, aby byly zohledněny potřeby klientů a požadavky vlád a zdravotnických úřadů. Další informace najdete zde: thecenturionlounge.com/reopening.

Amex Trendex* odhalil, že i když se dnes někteří lidé nemusí cítit připraveni cestovat, tak více než polovina spotřebitelů (56 %), kteří obvykle využívají vnitrostátních letů, očekávají, že do šesti měsíců se budou ohledně bezpečnosti těchto letů cítit daleko lépe. American Express se snaží vyhodnotit správnou dobu pro znovuotevření salonků Centurion v různých oblastech na základě několika faktorů, včetně místní prevalence případů nákazy COVID-19. Rovněž budou pobočky v jednotlivých lokalitách zpřístupňovány postupně. První salonky, které má společnost v plánu opět otevřít, jsou na letišti Seattle-Tacoma a na mezinárodním letišti ve Filadelfii (Philadephia International Airport). K jejich opětovnému otevření by mělo dojít 5. října 2020, přičemž lze očekávat následující otevírání v dalších lokalitách.

*Metodologie Amex Trendex:

Tato online anketa byla provedena společností Morning Consult 18.-20. srpna 2020 mezi národním vzorkem 2 000 dotázaných starších 18 let s příjmem domácnosti alespoň 70 000 dolarů, kteří letěli letadlem alespoň jednou v roce 2019. Výsledky průzkumu mají toleranci plus mínus dva procentní body.

O AMERICAN EXPRESS

American Express je globálně integrovaná platební společnost, která zákazníkům poskytuje přístup k produktům, poznatkům a zkušenostem, které obohacují životy a napomáhají jim k obchodním úspěchům. Další informace naleznete na americanexpress.com. Spojte se s námi na facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress a youtube.com/americanexpress.

Odkazy na produkty, služby a informace o společenské odpovědnosti firmy: dobíjecí a kreditní karty, podnikatelské kreditní karty, přepravní služby, dárkové karty, předplacené karty, obchodní služby, Accertify, InAuth, firemní kreditní karty, služební cesty, společenská odpovědnost firmy.

O PROGRAMU CENTURION LOUNGE

Centurion Lounge je specifický program společnosti American Express v rámci širší kolekce „Express Global Lounge Collection“, který zahrnuje přístup do mezinárodních letištních salonků Centurion společnosti American Express, Delta Sky Club®, pro držitele karty létající s aerolinií Delta Airlines; po registraci i do salonků „Priority PassTM Select Lounges“,, salonků „Airspace Lounges“, „MAG U.S. Escape Lounges“ a „Plaza Premium Lounges“ - v součtu nabízí přístup do více než 1300 salonků ve 140 zemích světa.

Přístup do salonků Centurion je doplňkovou a exkluzivní službou pro držitele platinové karty, členy programu Centurion a držitele rezervní karty Delta SkyMiles®. Držitelé platinové karty mohou s sebou přivést až dva spolucestující, aniž by jim byly účtovány další poplatky. Členové programu Centurion s sebou mohou přivést nejbližší rodinu, nebo až dva spolucestující. Jak majitelé platinových karet, tak členové Centurionu mohou dokoupit přístup pro další hosty za 50 dolarů za osobu. Držitelé rezervní karty Delta SkyMiles® mohou přivést až dva hosty s návštěvní sazbou 50 dolarů za osobu a místo.

