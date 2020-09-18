Esri與聯合國人居署達成諒解備忘錄

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球智慧定位領導者Esri今日宣佈，該公司已與聯合國人居署(UN-Habitat)達成諒解備忘錄(MOU)。根據協定，聯合國人居署將使用Esri軟體來發展雲端地理空間技術基礎，以幫助在全球資源匱乏的地區建設具有包容性、安全、有韌性和永續的城市和社區。

聯合國人居署總部位於肯亞奈洛比，致力於在全世界塑造城市的美好未來。聯合國人居署知識與創新局資深經濟學家Marco Kamiya表示：「作為共創美好未來的知識與創新中心，聯合國人居署致力於支持和推廣對科技的運用以促進發展。數位科技具有為人民服務及改善生活和工作條件的潛力。透過此次與Esri的合作，我們將朝向利用可服務城市和社區的先進科技為永續發展提供支援又邁進一步。」

現在，聯合國人居署可以充分利用Esri平臺上的特定地理空間工具和開放資料功能，來改進需要發展地區的城市基礎設施和服務交付的效率和永續性。這些科技資源包括ArcGIS Hub，這是為建造全球城市觀測站(Global Urban Observatory)的城市指標資料庫網站而部署的，已於今年稍早在阿布達比舉辦的第十屆世界城市論壇(World Urban Forum)上推出。

Esri全球組織首席客戶經理Carmelle Terborgh博士表示：「我們很榮幸能夠提供可支援全球社區、農村和城市因應複雜經濟和環境挑戰的工具。我們也很高興能夠加強與聯合國人居署的合作，正式確定我們採用資料驅動方法的共同承諾，以達成其中一項聯合國永續發展目標——建設具有包容性、安全、有韌性和永續的城市和人類聚居地。」

作為此次協議的一部分，Esri將對資源受限國家的50個地方政府免費授權其ArcGIS軟體。Esri已與聯合國人居署亞洲及太平洋區域辦事處合作，為斐濟和索羅門群島的六座城市提供支援，以開始兌現這一承諾。此次合作還涉及創建和提供聯合能力建設資源，例如關於城市規劃的免費線上學習模組，以培訓和協助建立各當地社區的科技能力，重點是確保長期永續性。

如欲瞭解有關全球社區如何利用Esri軟體來加強韌性和永續性的更多資訊，請造訪esri.com/en-us/industries/needs/planning-sustainability。

關於聯合國人居署

聯合國人居署在逾90個國家從事工作，致力於為城市和人類聚居地的人們提供支援，以創造更美好的城市未來。透過與政府和當地合作夥伴合作，其具有高度影響力的專案將一流的專長和當地知識相結合，以提供及時和目標明確的解決方案。《 2030年永續發展議程》中包含專門針對城市的目標SDG 11——建設具有包容性、安全、有韌性和永續的城市。

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關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，協助客戶充分發掘資料的潛力，以改善營運和業務成果。Esri成立於1969年，已有逾35萬家組織部署了Esri軟體，其中包括90家《財星》100大企業、美國所有50個州政府、美國大大小小超過半數的縣、《富比士》美國100所最佳大學(Forbes Top 100 Colleges in the U.S.)排行榜中的87所，以及美國政府所有15個行政部門和數十家獨立機構。憑藉其對地理空間資訊科技的開創性承諾，Esri為數位轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最先進的解決方案。敬請瀏覽我們的網站：esri.com。

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