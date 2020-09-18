Esri与联合国人居署达成谅解备忘录

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球位置情报领导者Esri今日宣布，该公司已与联合国人居署(UN-Habitat)达成谅解备忘录(MOU)。根据协议，联合国人居署将使用Esri软件来培育基于云的地理空间技术基础，以帮助在全球资源匮乏的地区建设具有包容性、安全、有复原力和可持续的城市和社区。

联合国人居署总部位于肯尼亚内罗毕，致力于在全世界塑造城市的美好未来。联合国人居署知识与创新局高级经济学家Marco Kamiya表示：“作为共创美好未来的知识与创新中心，联合国人居署致力于支持和推广以技术促发展。数字技术具有为人民服务及改善生活和工作条件的潜力。通过此次与Esri的合作，我们将向利用可服务于城市和社区的前沿技术为可持续发展提供支持又迈进一步。”

现在，联合国人居署可以充分利用Esri平台上的特定地理空间工具和开放数据功能，来改进需要发展的地区的城市基础设施和服务交付的效率和可持续性。这些技术资源包括ArcGIS Hub，后者是为建造全球城市观测站(Global Urban Observatory)的城市指标数据库站点而部署的，已于今年早些时候在阿布扎比举办的第十届世界城市论坛(World Urban Forum)上推出。

Esri全球组织首席客户经理Carmelle Terborgh博士表示：“我们很荣幸能够提供可支持全球社区、农村和城市应对复杂的经济和环境挑战的工具。我们也很高兴能够加强与联合国人居署的合作，通过正式确定我们采用数据驱动方法的共同承诺，以实现联合国的其中一项可持续发展目标——建设具有包容性、安全、有复原力和可持续的城市和人类聚居地。”

作为此次协议的一部分，Esri将向资源受限国家的50个地方政府免费授权其ArcGIS软件。通过与联合国人居署亚洲及太平洋区域办事处合作，Esri已向斐济和所罗门群岛的六座城市提供支持，以开始兑现这一承诺。此次合作还涉及开发和提供联合能力建设资源，例如关于城市规划的免费在线学习模块，以培训和帮助构建各当地社区的技术能力，重点是确保长期可持续性。

如需了解有关全球社区如何利用Esri软件来改善复原力和可持续性的更多信息，请访问esri.com/en-us/industries/needs/planning-sustainability。

关于联合国人居署

联合国人居署在逾90个国家开展工作，致力于为城市和人类聚居地的人们提供支持，以创造更美好的城市未来。通过与政府和当地合作伙伴合作，其具有高影响力的项目将一流的专长和当地知识相结合，以提供及时和有针对性的解决方案。《 2030年可持续发展议程》中涉及专门针对城市的目标，即SDG 11——建设具有包容性、安全、有复原力和可持续的城市。

敬请访问我们的网站：https://unhabitat.org/。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、智能定位和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据的潜力，以改善运营和业务成果。Esri成立于1969年，已有逾35万家组织部署了Esri软件，其中包括90家《财富》100强公司、美国所有50个州政府、美国大大小小超过半数的县、《福布斯》美国100家最佳大学(Forbes Top 100 Colleges in the U.S.)榜单中的87所，以及美国政府所有15个执行部门和数十家独立机构。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最先进的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

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