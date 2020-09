Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Caribien via samarbejde på Jamaica

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global øger sin tilstedeværelse i Caribien via samarbejdsaftale med Senior Accounting Services Limited på Jamaica, som styrker firmaets geografiske dækning i regionen.

Virksomheden, som blev grundlagt i 2016 af administrerende direktør Serika Sterling, drives med fem eksperter, der leverer brede servicekapaciteter inden for skatteoverholdelse, skatterådgivning og regnskabstjenester til en række forskellige klienter, herunder enkeltpersoner, samt lokale og multinationale virksomheder.

"Vores virksomheds kultur fokuserer på at fremme dybe relationer med vores klienter ved at levere skræddersyede løsninger og en integreret tilgang," siger Serika. "Når virksomheder søger at opnå en konkurrencemæssig fordel på det globale marked, har de brug for et firma, der kan hjælpe dem med at navigere i de mange muligheder og udfordringer, der findes uden for deres hjemmemarked. At samarbejde med Andersen Global styrker vores voksende skattepraksis, idet vi fortsætter med at levere uafhængig, problemfri service til vores klienter over hele verden. Vi ser frem til at etablere synergistiske relationer med organisationens ligesindede enkeltpersoner."

"Siden vi gik ind på det caribiske marked, har vores virksomhed gjort systematiske fremskridt for at styrke en bred, regional dækning," siger bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. "Vores mål er at samarbejde med firmaer, der udviser et engagement i forvaltning og gennemsigtighed og leverer uovertrufne løsninger, samtidig med at de sætter standarden for kundeservice på deres marked. Gennem vores samarbejde med Senior Accounting Services fortsætter Andersen forfølgelsen af vores mål om at blive den dominerende serviceudbyder i regionen."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global blev oprettet i 2013, og har nu mere end 6.000 eksperter globalt. Virksomheden er repræsenteret på mere end 201 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.