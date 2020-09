LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Digital Element, de wereldwijde IP-geolocatiegegevens- en serviceprovider, heeft vandaag de integratie aangekondigd van zijn GeoMprint-locatietechnologie met de 51Degrees-datapijplijn voor zowel bestaande als nieuwe klanten.

Het platform van 51Degrees wordt gebruikt door adtech-bedrijven, merken, uitgevers, e-commerce, digitale bureaus en content management systemen. De missie van het bedrijf is om inzicht te geven in online gebruikersvoorkeuren en apparaatspecifiek gedrag, zodat bedrijven zich kunnen richten op advertenties, webinhoud op maat kunnen maken, fraude kunnen helpen voorkomen en ervaringen kunnen verrijken, ongeacht het apparaat dat de klant gebruikt of waar ter wereld ze zich bevinden. Door Digital Element te integreren, zal 51Degrees zijn bereik en aanbod aan zijn klanten verbreden, waardoor bedrijven gelokaliseerde inhoud en advertentie targeting kunnen verbeteren.

