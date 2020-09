Sigfox et Cube Infrastructure Managers annoncent un partenariat majeur dans le domaine de l'infrastructure IoT

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Sigfox, l’initiateur du réseau 0G et le premier fournisseur de cloud pour les données industrielles, est fier d'annoncer une nouvelle alliance stratégique avec Cube Infrastructure Managers (Cube), à travers la vente de son réseau 0G allemand. Sigfox a développé ses services IoT en déployant son réseau 0G dans 72 pays et régions, et ce en grande partie grâce à ses partenaires, aussi appelés « Sigfox Operators ». Ces derniers exploitent le réseau 0G et sont fournisseurs exclusifs de connectivité pour les services IoT de Sigfox, offrant ainsi une connectivité mondiale aux clients. La vente du réseau allemand à Cube permettra à Sigfox de financer ses efforts d'innovation continus en matière de collecte des données et d'amélioration des algorithmes de cloud. Permettant ainsi une réduction de la consommation d'énergie accrue et le déploiement d’appareils et de capteurs toujours plus rentables.

Cube Infrastructure Managers, le gestionnaire de fonds d'infrastructure européen, est ravi d'annoncer son alliance stratégique avec Sigfox. Cette dernière a été rendue possible par la prise de participation majoritaire dans Heliot Europe, l'opérateur du réseau 0G de Sigfox en Autriche, en Suisse et au Liechtenstein et l'acquisition du réseau 0G de Sigfox en Allemagne, par l'intermédiaire de Heliot Europe. Avec cette alliance, Cube réunit les réseaux 0G de ces quatre pays pour former ensemble le plus grand réseau 0G d'Europe. L’objectif est d'accélérer la croissance de cette infrastructure IoT unique dans la région en collaboration avec la direction opérationnelle des réseaux, qui conserve une participation minoritaire dans Heliot Europe.

L’innovation qu’a apporté le réseau 0G de Sigfox, a permis d'établir une relation de confiance avec de nombreuses industries, qui grâce à l’utilisation de capteurs abordables, autonomes et durables, ont pu collecter et exploiter leurs données afin d’améliorer la gestion de leurs stocks d'approvisionnement, la distribution de leurs produits et, globalement, leur efficacité. Plutôt que de concurrencer la technologie cellulaire, la 0G de Sigfox s’est révélée complémentaire grâce à l’utilisation d’appareils à bas coût, consommant peu d'énergie et moins de spectre radio. Les acquisitions de Sigfox Germany et Heliot Europe par Cube marquent une étape importante dans la maturité du marché de l’IoT, car elle reconnaît le potentiel de croissance à long terme des réseaux d'infrastructure IoT basés sur la 0G. L'intégration de Cube dans l'écosystème de Sigfox s’inscrit donc la stratégie de croissance de l’entreprise française. C'est également une étape importante pour l'ensemble de l'écosystème Sigfox : ses opérateurs, ses fournisseurs, ses partenaires et ses clients.

« Nous encourageons et invitons les industries à évaluer les données qu'elles veulent recueillir, afin d'améliorer leur activité. Chez Sigfox, notre objectif est de minimiser les coûts d'extraction de la donnée avec l’aide de nos opérateurs et de nos partenaires. Le partage de l'infrastructure est un premier pas vers un coût total de possession (TCO) plus bas, une plus grande fiabilité et une meilleure interopérabilité », déclare Ludovic Le Moan, CEO et cofondateur de Sigfox.

« Nous sommes reconnus comme pionniers parmi les fonds d'infrastructure pour avoir investi très tôt dans les entreprises d'infrastructure de fibre optique en Europe, bien avant que l’utilité de la fibre ne soit reconnue mondialement et avons, au cours de la dernière décennie, accompagné la croissance de plusieurs opérateurs d'infrastructure européens. Aujourd'hui, nous considérons le développement massif de l’IoT comme un catalyseur et un moteur essentiel du progrès économique, social et environnemental dans le contexte de la transformation numérique de nos économies. Avec cet investissement dans la plate-forme Heliot et l'alliance stratégique avec Sigfox, nous visons maintenant à consolider une nouvelle infrastructure de communication, à exploiter son potentiel pour renforcer la compétitivité de nos industries et de nos territoires, et à contribuer à l'utilisation efficace des services publics et des ressources rares conformément à nos objectifs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) », explique Henri Piganeau, Managing Partner chez Cube Infrastructure Managers.

« Nous sommes heureux d'accueillir Cube comme notre principal actionnaire pour concrétiser notre vision démarrée il y a 2 ans à travers les accords signés avec Sigfox pour l'Autriche, la Suisse et le Liechtenstein. L'acquisition de Sigfox Germany est une étape clé de notre croissance et nous allons poursuivre le développement commercial qu’ils ont initié auprès des clients, dans le pays mais aussi au-delà des frontières, dans les secteurs du retail, de l'automobile et de la logistique. Ce nouveau réseau 0G combiné allant de la mer Adriatique à la mer du Nord répond aux attentes de nos clients et vient renforcer nos atouts opérationnels. Nous cherchons à accélérer et à favoriser davantage l'adoption de l’IoT au cœur de l'industrie européenne et nous en avons les moyens grâce à l'équipe performante déjà pleinement intégrée dans l'écosystème de Sigfox ainsi qu'au soutien financier et à l'expérience de Cube Infrastructure Managers. C'est également une occasion sans précédent de renforcer notre alliance stratégique et à long terme avec Sigfox », explique Thomas Scheibel, CEO d'Heliot.

« Depuis sa création, Sigfox a pour objectif d'offrir à ses clients un service toujours plus performant, grâce à l'innovation, à la densification de son réseau, à un écosystème mature et à un retour sur investissement élevé. Vendre Sigfox Germany à des partenaires engagés et de longue date comme Heliot et Cube nous permettra de tenir cette promesse », ajoute Ludovic Le Moan. « Nous avons construit et donné de la valeur au premier réseau bas débit au monde. Un réseau construit pour durer. Cela se reflète dans le nombre toujours croissant de clients qui nous rejoignent chaque jour ».

******

A propos de Sigfox

Sigfox est l’initiateur du réseau 0G et le premier fournisseur mondial de solution de connectivité dédiée à l’Internet des objets (IoT). Son réseau international permet de connecter des milliards d’objets à Internet en toute simplicité, tout en réduisant la consommation énergétique. L’approche unique de Sigfox permettant aux terminaux de communiquer avec le Cloud lève les trois principales barrières à l’adoption de l’IoT qui sont le coût, la consommation d’énergie et l’évolutivité.

Aujourd’hui, le réseau Sigfox est disponible dans plus de 70 pays et couvre 1,2 milliard de personnes. Certifiée ISO 9001 et s’appuyant sur un vaste écosystème de partenaires et d’acteurs majeurs de l’IoT, Sigfox permet aux entreprises de faire évoluer leur business model vers de nouveaux services digitaux, dans des domaines clés tels que l’Asset Tracking et la Supply Chain. Fondée en 2010 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, l’entreprise est basée en France et possède également des bureaux à Madrid, Munich, Boston, Dallas, Dubaï, Singapour, Sao Paulo et Tokyo.

About Heliot

Le groupe HELIOT est l'opérateur exclusif du réseau 0G de Sigfox en Suisse, en Autriche et au Liechtenstein. Grâce à la technologie 0G de Sigfox, HELIOT fournit un réseau national LPWA transparent, facile à utiliser, peu coûteux et économe en énergie, sans barrière ni frontière, pour les capteurs et les appareils utilisés pour l’IoT, tout en fournissant des solutions IoT innovantes.

A propos de Cube Infrastructure Managers

Lancée en 2007, Cube Infrastructure Managers est une société de gestion indépendante spécialisée dans le secteur des infrastructures en Europe, répondant aux besoins d'infrastructure essentiels des collectivités locales et des populations, et en parfaite cohérence avec ses engagements ESG. Cube Infrastructure Managers a levé un total de 2,6 milliards d'euros et gère trois fonds. Cube Infrastructure Fund et Cube Infrastructure Fund II sont deux fonds spécialisés dans les infrastructures « brownfield » régulées en Europe ciblant principalement trois marchés stratégiques : les infrastructures de communication, la transition énergétique et les transports publics avec une stratégie «Buy & Grow». Le Connecting Europe Broadband Fund est un fonds dédié à l'investissement dans des projets greenfield d'infrastructure fibre optique.

https://www.cubeinfrastructure.com/