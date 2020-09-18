Andersen Global透過在牙買加的合作關係擴展加勒比海業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與牙買加的Senior Accounting Services Limited簽署合作協定，藉此擴展加勒比海業務，強化該公司在加勒比海地區的地理版圖。

Senior Accounting Services Limited由其董事總經理Serika Sterling於2016年創立，擁有五名專業人員，為包括個人、本地和跨國企業在內的各類客戶提供稅務法規遵循、稅務諮詢和會計服務。

Serika 表示：「本公司的文化聚焦於提供量身打造的解決方案和綜合方法來培養與客戶的深厚關係。隨著企業尋求在全球市場獲得競爭優勢，他們將需要一家能夠協助他們因應本國市場之外所存在多種機會和挑戰的公司。隨著我們繼續在全球為客戶提供獨立、無縫的服務，與Andersen Global的合作將增強我們不斷成長的稅務業務。我們期待與該組織志同道合的人士建立綜效性關係。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz 表示：「自從進入加勒比海市場以來，本組織已取得系統性進展，獲得廣泛的區域版圖。我們的目標是與致力於管理和透明度的公司合作，提供一流的解決方案，同時為其市場的客戶服務設定標準。我們與Senior Accounting Services的合作延續了Andersen Global追求成為該地區主要服務提供者的目標態勢。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過201個據點和逾6,000名專業人員。

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