Andersen Global通过在牙买加的合作拓展加勒比海业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与牙买加的Senior Accounting Services Limited签署合作协议，以此来拓展加勒比海业务，强化该公司在加勒比海地区的地理覆盖。

Senior Accounting Services Limited由其董事总经理Serika Sterling于2016年创立，拥有五名专业人员，为包括个人、本地和跨国公司在内的各类客户提供税务合规、税务咨询和会计服务。

Serika 表示：“我们公司的文化侧重于通过提供量身定制的解决方案和综合方法来培养与客户的深厚关系。随着企业寻求在全球市场获得竞争优势，他们将需要一家能够帮助他们应对本国市场之外所存在多种机遇和挑战的公司。随着我们继续在全球范围内为我们客户提供独立、无缝的服务，与Andersen Global的合作将增强我们不断发展的税务实践。我们期待与该组织志同道合的个人建立协同关系。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz 表示：“自从我们进入加勒比海市场以来，我们组织已取得系统性进展，获得了广泛的区域覆盖。我们的目标是与致力于管理和透明度的公司合作，提供一流的解决方案，同时为其市场的客户服务设定标准。我们与Senior Accounting Services的合作延续了Andersen Global追求成为该地区主要服务提供商的目标势头。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过201个分支机构和逾6,000名专业人员。

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